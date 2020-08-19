دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يهزم ليون بثلاثية ويضرب موعدا مع باريس سان جرمان في النهائي

قاد الألماني سيرج غنابري فريقه بايرن ميونيخ للفوز على ليون الفرنسي الأربعاء بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. وبهذا الانتصار بلغ العملاق البافاري المباراة النهائية للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وضرب موعدا مع باريس سان جرمان سعيا لتحقيق لقبه السادس في المسابقة، بينما يسعى فريق العاصمة الفرنسية لإحراز لقبه الأول.

إعلان اقرأ المزيد

تمكن بايرن ميونيخ الألماني من تحقيق الفوز على ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعتهما الأربعاء في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويدين العملاق البافاري بهذا الفوز للاعبه سيرج غنابري الذي سجل أول هدفين باللقاء في الدقيقتين 18 و33، بينما أضاف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وعلى الرغم من هزيمته في المباراة إلا أن ليون قدم أداء جيدا أمام الفريق البافاري الذي أمطر شباك العملاق الكاتالوني برشلونة بثمانية أهداف في المباراة السابقة. وأثبت الفريق الفرنسي أن إطاحته بالعملاقين الإيطالي يوفنتوس والإنكليزي مانشستر سيتي في ثمن وربع النهائي على التوالي، لم يكن صدفة، إذ إنه هدد مرمى الفريق الألماني أكثر من مرة، ولكنه لم يتمكن من التسجيل بفضل خبرة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير.

وبذلك بلغ بطل الدوري الألماني المباراة النهائية للبطولة الأوروبية الأهم للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وسيسعى فيها لتحقيق اللقب السادس أمام باريس سان جرمان الفرنسي الذي تغلب الثلاثاء على لايبزغ الألماني بنفس النتيجة (3-0) ووصل لنهائي المسابقة للمرة الأولى في التاريخ، ويسعى لتحقيق أول لقب له وثاني لقب لفرنسا بعد مرسيليا عام 1993.

فؤاد حسن

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك