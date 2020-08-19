طواف فرنسا: استبعاد حامل اللقب اربع مرات فروم وتوماس عن فريق إينيوس

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

استَبعد فريق إينيوس حامل لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية اربع مرات البريطاني كريس فروم وبطل نسخة 2018 الويلزي غيراينت توماس من تشكيلة ضمت ثمانية دراجين في النسخة المقبلة المقررة بين 29 الجاري و20 ايلول/سبتمبر المقبل، وتتمحور حول حامل اللقب الكولومبي إيغان برنال.

وشرح الفريق البريطاني الاربعاء في بيان بعد ايام قليلة من الاداء العادي للثنائي في سباق "كريتيريوم دو دوفينيه" الاعدادي لطواف فرنسا "غيراينت (توماس) يستهدف (طواف) جيرو (الايطالي).. وفي ما يخص كريس (فروم) فهو يستهدف (طواف) فويلتا (الاسباني)".

وقال مدير الفريق دايف برايلسفورد ان فروم (35 عاما) المولود في كينيا "يحتاج الى الوقت"، اذ يحاول استعادة لياقته بعد تعرضه لحادث رهيب بسرعة عالية العام الماضي في سباق "دوفينيه" كاد ينهي مسيرته، اذ تعرض لكسور في فقرات عنقه، عظم الفخذ، الورك، الكوع والضلوع.

وأضاف برايلسفورد "كريس فروم اسطورة في رياضتنا، بطل حقيقي اثبت عزما وتصميما رائعين للعودة من حادث العام الماضي. نريد دعمه للمشاركة في طوال آخر كبير، وفويلتا يمنحه المزيد من الوقت لمتابعة تطوره على اعلى مستوى".

وفي ظل استبعاد فروم وتوماس (34 عاما)، سيكون برنال نجم النسخة الاخيرة قائدا للفريق الذي حمل سابقا اسم "سكاي".

وتابع برايلسفورد "سيستهدف غيراينت طواف جيرو ويتحيّن الفرصة لمضاعفة تتويجه في طواف فرنسا بلقب كبير آخر، بهدف أن يصبح أول ويلزي يحرز اللقب".

وكان فروم الذي سينتقل في نهاية الموسم الى الفريق الجديد "اسرائيل ستارت-أب نايشن"، قد حاول ابداء جهوزيته لخوض طواف فرنسا الذي ينطلق في مدينة نيس الجنوبية الساحلية وتأجل من موعده السابق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحل "فرومي" في المركز 71 على بعد ساعة ونصف الساعة من الكولومبي دانيال مارتينيز الفائز في سباق دوفينيه الاخير.

اما توماس، القائد المشترك لإينيوس في طواف فرنسا 2019 حيث حل ثانيا وراء برنال، فاكتفى بالمركز 37 في دوفينيه بفارق نحو ساعة عن مارتينيز.

لكن قائد الفريق برنال بدوره عانى من آلام في ظهره اجبرته على الانسحاب من دوفينيه. شرح برايلسفورد "ايغان يستهدف القميص الاصفر مرة جديدة في فرنسا".

© 2020 AFP