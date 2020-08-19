فورمولا واحد: موافقة الفرق العشرة على اتفاقية كونكورد الجديدة

برين لينون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد الاربعاء توصل الفرق العشرة المشارِكة لاتفاق تجاري ملزم لمدة خمس سنوات بدءا من 2021، يضمن المستقبل "المستدام" للرياضة ومنافسة أكبر.

أكّد البيان "يؤكد فيا (الاتحاد الدولي للسيارات) والفورمولا واحد اليوم موافقة الفرق العشرة جميعها على اتفاقية كونكورد الجديدة".

اضاف "ستضمن الاتفاقية مستقبلا مستداما بعيد الامد للفورمولا واحد"، وتساعد في تعزيز المنافسة التي يرغب بها عشاق هذه الرياضة.

قال الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري "كل جماهيرنا تريد سباقات اكثر تنافسية، عجلات متقاربة وفرصة لكل فريق بالصعود على المنصة".

اضاف "ستضع اتفاقية كونكورد الجديدة، جنبا الى جنب مع لوائح عام 2022، الأسس لجعل ذلك حقيقة وخلق بيئة جيدة من الناحيتين المالية والتنافسية بين الفرق على الحلبة".

بدوره، عبّر الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي عن فخره بنجاح الاطراف المعنية بالتوصل الى اتفاق في زمن "التحديات العالمية غير المسبوقة" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن اعلان الاربعاء ممكنا في وقت سباق من هذا الشهر عندما أعرب فريق مرسيدس بطل العالم عن عدم جهوزيته لتوقيعه. لكن الصانع الالماني منح الضوء الاخضر للاتفاق، بعد منعطف بَدَّلَ رأيه عقب جائزة اسبانيا الكبرى في برشلونة نهاية الاسبوع الماضي.

رأى رئيس الفريق توتو وولف انه من المستحيل أن تتّحد كل الفرق، وبالتالي سيكون من الافضل اتباع نهج عملي وفريد "الجميع يحاول ابرام بعض الصفقات الصغيرة في الخارج. هناك ثقافة القاء اللوم في وسائل الإعلام، لذلك قررنا المضي مع (شركة) ليبرتي".

وافاد بيان الفورمولا واحد ان اتفاقية كونكورد والعودة الآمنة وفق بروتوكول صحي صارم للبطولة بعد وقفة قسرية بسبب كورونا، كانا شهادتين على الرياضة بأكملها "التنافس القريب سيجلب المزيد من المشجعين الى هذه الرياضة، يفيد كل فريق ويتابع في زيادة النمو العالمي للفورمولا واحد".

واشار فريق هاس صاحب الامكانيات الضعيفة مقارنة مع العملاقين مرسيدس وفيراري "اتفاقية كونكورد - وُقّعت. نحن ملتزمون لخمس سنوات اضافية في الفورمولا واحد".

© 2020 AFP