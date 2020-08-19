فيروس كورونا: لا اتجاه لفرض ارتداء الكمامات في بريطانيا بعد ثبوت حدوث معظم حالات العدوى في المنازل

صورة من ورشة العمل في دار "ديور" للأزياء بالعاصمة الفرنسية باريس توضح ارتداء اثنتين من مصممي الأزياء الكمامات في أماكن العمل التزاما بقرار الحكومة تعميم وضع الكمامات.

ذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء في حديث تلفزيوني أن برنامج الفحص والرصد الذي تطبقه هيئة الصحة الوطنية في بلاده أظهر أن معظم حالات العدوى بمرض كوفيد-19 قد حدثت في المنازل وأن الإصابة في أماكن العمل ضئيلة نسبيا. واستبعد هانكوك فرض ارتداء الكمامات في أماكن العمل كما فعلت فرنسا في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن بلاده لن تحذو حذو فرنسا على الأرجح في إلزام الناس بوضع كمامات في أماكن العمل لأن برنامجها للفحص والرصد يظهر أن معظم المصابين بمرض كوفيد-19 تعرضوا للعدوى في المنازل.

وقال هانكوك لتلفزيون "لا ندرس فعل ذلك في الوقت الحالي" ردا على سؤال بشأن ما إن كانت بريطانيا ستفرض وضع الكمامات في أماكن العمل مثلما حدث في فرنسا. وأضاف "السبب هو الأدلة المستقاة من برنامج هيئة الصحة الوطنية للفحص والرصد على أن من أصيبوا بالمرض تعرضوا للعدوى في معظم الأحيان أثناء تجمع عائلي أو غيره في أحد المنازل".

وتابع "نعتقد من الأدلة التي لدينا أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في أماكن العمل منخفض نسبيا".

فرانس24/ رويترز

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