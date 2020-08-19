مجلس الشيوخ الأمريكي: المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية في 2016 تواصل سرا مع جاسوس روسي

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خلص تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إلى أن بول مانافورت، رئيس حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 السابق، قد أطلع بصورة سرية قنسطنطين كيليمنيك المسؤول في الاستخبارات الروسية على معلومات تتعلق بالحملة. وأورد التقرير أن "مانافورت، وفي مناسبات عدة سعى إلى إطلاع كيليمنيك على معلومات داخلية للحملة"، ما شكل تهديدا "خطيرا" للولايات المتحدة.

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أورد تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء اتهامات للمدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية للعام 2016 بول مانافورت بإمداده مسؤولا في الاستخبارات الروسية بشكل سري بمعلومات عن الحملة، ما شكل تهديدا جاسوسيا "خطيرا" للولايات المتحدة.

وجاء في تقرير للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن مانافورت تواصل قبل وخلال الأشهر الستة التي تولى فيها إدارة الحملة الانتخابية لترامب، بشكل مباشر وغير مباشر مع العنصر في الاستخبارات الروسية قنسطنطين كيليمنيك، وأوليغ ديريباسكا رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأورد التقرير أن "مانافورت، وفي مناسبات عدة سعى إلى إطلاع كيليمنيك على معلومات داخلية للحملة".

وفي حين لم يتضح السبب من الإطلاع على المعلومات، يفيد التقرير بأن ذلك حصل بالتزامن مع سعي الاستخبارات العسكرية الروسية وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي على صلة بالحكومة لترجيح كفة ترامب في الانتخابات.

وتابع التقرير أن مانافورت "كان يتواصل سرا مع عنصر في الاستخبارات الروسية... في حين كانت عملية الاستخبارات الروسية لدعم ترامب قائمة". وأضاف أن "وجود استعداد لدى مانافورت لإطلاع أفراد على صلة وثيقة بأجهزة الاستخبارات الروسية بخاصة كيليمنيك وشركاء أوليغ ديريباسكا يشكل تهديدا خطيرا لمكافحة التجسس".

فرانس24/ أ ف ب

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