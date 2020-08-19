نيجيريا: جهاديون يجتاحون بلدة في شمال شرق البلاد ويحتجزون مئات المدنيين رهائن

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مخيم للنازحين في مايدوغوري بشمال نيجيريا في 26 مارس/آذار 2020.

قالت مصادر محلية وأمنية في شمال شرق نيجيريا الأربعاء إن مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" اجتاحوا بلدة كوكاوا قرب مدينة باغا الواقعة في منطقة بحيرة تشاد واحتجزوا مئات المدنيين رهائن. وأدت الحرب مع التنظيمات الجهادية في شمال شرق البلاد إلى تدهور الأوضاع المعيشية، إذ بات 80% من سكان الولايات الثلاث الأكثر تضررا يعولون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

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قام مقاتلون يشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" باجتياح مدينة في شمال شرق نيجيريا واحتجزوا مئات المدنيين رهائن، حسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية الأربعاء وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال باباكورا كولو زعيم قوة رديفة مدنية إن "إرهابيين من تنظيم ’الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا‘ سيطروا على كوكاوا (في منطقة بحيرة تشاد) مساء الثلاثاء واحتجزوا مئات المدنيين رهائن".

وروى زعيم محلي كان بين المخطوفين وتمكن من الفرار أنهم سبق أن عادوا في مطلع أغسطس/آب إلى المدينة على أمل أن يتمكنوا أخيرا من زراعة أراضيهم "لكن انتهى بهم الأمر بأيدي المسلحين".

وقال طالبا عدم كشف اسمه "لا نعرف ما سيفعلون بهم، لكن نأمل ألا يلحقون بهم الأذى".

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية وقوع الهجوم مؤكدا استقدام طائرات حربية من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو "لمعالجة الوضع".

وتقع كوكاوا قرب مدينة باغا الكبرى على ضفاف بحيرة تشاد، في منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" الذي انشق عن حركة بوكو حرام عام 2016.

وتشن المجموعة التي بايعت تنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات كثيرة مستهدفة بصورة خاصة الجيش النيجيري، ما أسفر عن مقتل مئات وربما آلاف الجنود.

كما أنها تسيطر على مدن متوسطة وقرى ويعيش آلاف المدنيين تحت سيطرتها.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 في أعمال العنف في نيجيريا، ولا يزال أكثر من مليوني شخص نازحين.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن 10,6 ملايين نسمة، يمثلون 80% من سكان هذه المنطقة من البلاد (البالغ عددهم 13 مليون نسمة)، يعولون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في الولايات النيجيرية الثلاث الأكثر تضررا جراء النزاع مع الجهاديين، وهي بورنو ويوبي وأداماوا.

وعلقت المنظمة الدولية "إنه أكبر عدد يسجل على الإطلاق منذ أن بدأنا العمليات قبل خمس سنوات".

فرانس24/ أ ف ب

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