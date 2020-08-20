أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية (تعداد فرانس برس)

تارسو صراف ا ف ب/ا ف ب

موظف صحي حكومي يعرض نتيجة فحص كوفيد-19 في جزيرة ماراخو في ولاية بارا في البرازيل في 1 حزيران/يونيو 2020.

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مونتيفيديو (أ ف ب)

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخميس عتبة الـ250 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

ومنذ بداية تفشّي الوباء قبل ستّة أشهر، سجّلت المنطقة البالغ عدد سكّانها زهاء 620 مليون نسمة ما مجموعه 6.463.245 إصابة بالفيروس بينها 250.969 حالة وفاة، وذلك حتى الساعة 22,00 ت غ الخميس.

وتتصدّر البرازيل والبيرو والمكسيك قائمة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة في المنطقة.

والبرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة هي ثاني أكثر دول العالم قاطبة تضرّراً من الوباء بعد الولايات المتحدة، إذ سجّل عملاق أميركا اللاتينية أكثر من 3.5 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 45.323 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 112.304 وفيات.

أما البيرو، ثاني دول القارة اللاتينية تضرّراً بالوباء والأولى قياساً إلى عدد سكّانها البالغ 33 مليون نسمة، فحصد فيها الوباء لغاية اليوم أرواح 26.834 شخصاً.

وتسبّبت الأزمة الصحيّة في البيرو بانهيار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من العام بأكثر من 30%.

وفي المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من نصف مليون (503.031 مصاباً) توفي منهم 58.481 شخصاً.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ إن دولاً عدّة لا تجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى الأولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما تعاني دول أخرى من إمكانات مادية محدودية لإجراء العدد اللازم من الفحوص.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

© 2020 AFP