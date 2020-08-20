أنسو فاتي في تشكيلة المنتخب الإسباني للمرة الأولى

جون ماكدوغال ا ف ب

نجم برشلونة الإسباني أنسو فاتي (وسط) يحاول تخطي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال مباراة الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 17 أيلول/سبتمبر 2019.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

استدعي نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي الى المنتخب الإسباني للمرة الأولى من أجل مواجهتي ألمانيا وأوكرانيا الشهر المقبل في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها الخميس المدرب العائد لويس أنريكي.

وانضم فاتي الى المنتخب الإسباني وهو لو يتجاوز السابعة عشرة من عمره بعد أن برز هذا الموسم في صفوف برشلونة بتسجيله 8 أهداف في 33 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.

وحصل فاتي المولود في غينيا بيساو على الجنسية الاسبانية في 20 ايلول/سبتمبر 2019.

ولم يكن فاتي الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة الأولى لأنريكي منذ عودته لتدريب المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بل ضمت أيضا سيرخيو ريغيلون (اشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) وفيران توريس (فالنسيا).

وفي مقابل هذه الوجوه الجديدة، غاب عن التشكيلة لاعبين اعتادوا أن يكونوا بصحبة أبطال أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، على غرار جوردي ألبا (برشلونة) أو ساوول نيغيز (أتلتيكو مدريد).

وهي التشكيلة الأولى لأنريكي منذ 18 شهرا (الأخيرة تعود الى 15 آذار/مارس 2019) لأنه ابتعد بعدها عن المنتخب للبقاء بجانب ابنته تشاني التي توفيت في آب/أغسطس الماضي عن تسعة أعوام بعد صراعها مع مرض سرطان العظم.

وترك أنريكي مكانه لمساعده روبرتو مورينو قبل أن يعود الى منصبه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لكن من دون أن يتمكن من البدء الفعلي لوظيفته الجديدة-القديمة بسبب التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلتقي إسبانيا في الثالث من أيلول/سبتمبر مع ألمانيا في شتوتغارت في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف أوكرانيا في السادس منه في ضواحي مدريد على ملعب "الفريدو دي ستيفانو" حيث أكمل ريال مدريد موسمه بسبب أعمال التجديد في ملعبه التاريخي "سانتياغو برنابيو".

وتلعب إسبانيا في المجموعة الرابعة للمستوى الأول من البطولة القارية بجانب سويسرا أيضا.

ويمتد دور المجموعات المكون من ست مراحل، بين الثالث من أيلول/سبتمبر وحتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيبا اريسابالاغا (تشلسي الإنكليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)

للدفاع: خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني كارفاخال وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، دييغو لورنتي (ريال سوسييداد)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (اشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)

للوسط: فابيان (نابولي الإيطالي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)

للهجوم: رودريغو وفيران توريس (فالنسيا)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، اداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي)، ماركو اسنسيو (ريال مدريد)، أنسو فاتي (برشلونة)

© 2020 AFP