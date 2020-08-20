إسبانبا أكثر دول أوروبا الغربية تضررا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا

توفي 131 شخصا في إسبانيا الأربعاء بسبب فيروس كورونا في حين عاد مستوى الإصابات في العاصمة مدريد إلى مستوى فترة بداية تفشي الوباء. وسجلت 6700 إصابة جديدة في 24 ساعة ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 370 ألف إصابة وهو أعلى معدل إصابات في غرب أوروبا. كما شهدت إسبانيا معدل انتقال العدوى الأعلى من الدول الأوروبية المجاورة مع 130 حالة لكل 100 ألف نسمة في أسبوعين مقابل 43 في فرنسا و17 في ألمانيا.

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سجلت إسبانيا الأربعاء 131 وفاة بفيروس كورونا في حين أن مدريد باتت المنطقة الأكثر تضررا كما عند بداية تفشي الوباء. وسجلت وزارة الصحة الثلاثاء 63 وفاة في أسبوع. والوفيات الجديدة لم تحصل بالضرورة خلال 24 ساعة لأنه يتم التبليغ عن العديد منها مع تأخير.

كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 6700 إصابة إضافية في 24 ساعة، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى أكثر من 370 ألفا، الأعلى في أوروبا الغربية.

كما شهدت البلاد معدل انتقال العدوى الأعلى من الدول الأوروبية المجاورة مع 130 حالة لكل 100 ألف نسمة في أسبوعين مقابل 43 في فرنسا و17 في ألمانيا وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.

وأمام هذه الموجة الجديدة، قررت البلاد الجمعة إغلاق الملاهي الليلية ومنع التدخين في الشارع في حال لم يتسن احترام مسافة آمنة من مترين، إضافة إلى تعميم وضع الكمامات إلزاميا.

لكن على كل منطقة من مناطق البلاد الـ17 أن تطبق قرارات خاصة بها. وفي حين سجلت مدريد أكبر عدد إصابات جديدة (17873) في الأسبوعين الماضيين من أي منطقة أخرى، لن يدخل مرسوم التطبيق حيز التنفيذ إلا منتصف ليل الأربعاء أي بعد يومين من كاتالونيا.

وتتعرض طريقة إدارة الوباء في المنطقة للانتقاد خصوصا من قبل الأساتذة الذي يحضرون لبدء العام الدراسي الجديد. ومنددة بـ"غياب التدابير المناسبة" لحماية المدارس، دعت نقابات الأساتذة في مدريد الأربعاء إلى إضراب في أيلول/سبتمبر.

وفي مدريد، عدد الحالات لكل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية أعلى بمرتين من المعدل الوطني وفقا لآخر حصيلة لوزارة الصحة. وهذا المعدل الإقليمي زاد أربعة أضعاف من 66 في 4 آب/أغسطس إلى 268 الأربعاء. وتكثف إسبانيا فحوص كشف الإصابة وقسم كبير من الحالات الجديدة لا تظهر عوارض عليهم.

كما تراجعت قدرة الفيروس على الفتك إلى حد كبير، إذ منذ رفع العزل في 21 حزيران/يونيو سجلت 474 وفاة من أكثر من 28600 وفاة تم إحصاؤها رسميا منذ بدء تفشي الوباء.

وزاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفيات في إسبانيا ثلاثة أضعاف في أسبوعين وبلغ 963 شخصا بينهم 100 وشخص في العناية المركزة في 18 من الجاري وفقا للأرقام الأخيرة للسلطات الإقليمية.

فرانس24/ أ ف ب

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