مستشار ترامب السابق ستيف بانون متهم رسميا باختلاس أموال تبرعات مقدمة لبناء الجدار مع المكسيك

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قالت المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك أودري ستراوس إنها وجهت الاتهام رسميا إلى ستيف بانون المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب باختلاس أموال تبرعات تم تقديمها لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والذي يعد أحد أبرز الوعود الانتخابية لترامب. وبينت ستراوس أن بانون متهم بأنه اختلس أموال "مئات آلاف المتبرعين" واستخدم "مئات آلاف الدولارات" لتغطية "نفقات خاصة".

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تم توجيه التهمة رسميا إلى ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب، باختلاس أموال قدمت لموقع مخصص لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأمريكي ببنائه على الحدود مع المكسيك، وفق ما أعلنت المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن الخميس.

وأوضحت أودري ستراوس في بيان أن بانون الذي كان من مهندسي حملة ترامب الانتخابية في 2016، متهم بـ"اختلاس أموال من مئات آلاف المتبرعين" مع ثلاثة مسؤولين آخرين عن موقع "نبني الجدار"، وباستخدام "مئات آلاف الدولارات" لتغطية "نفقات خاصة".

وبدأت عمليات الاختلاس في ديسمبر/كانون الأول 2018، وفق المحققين. وأكد بانون وثلاثة مسؤولين آخرين للمتبرعين أن كامل الأموال التي يتم جمعها عبر الموقع ستخصص لبناء الجدار -رمز سياسة ترامب للتصدي للهجرة- لكنهم اختلسوا جزءا منها عبر منظمة غير ربحية وشركة وهمية، ولا سيما عن طريق فواتير مزورة.

ومن المنتظر أن يمثل بانون، المدير السابق لموقع "برايتبارت" المحافظ، أمام قاض فيدرالي في نيويورك هذا اليوم. ويتعين عليه الإجابة بشأن تهمتين، الاحتيال وغسيل الأموال، التي تصل عقوبة كل منهما إلى السجن عشرين عاما.

والمتهمون الذين جرى إيقافهم إلى جانب بانون هم: بريان كولفيج (38 عاما) وهو مؤسس موقع "نبني الجدار"، وأندرو بادولاتو (56 عاما) و تيموثي شي (49 عاما).

وينتظر مثول كولفيج وبادولاتو الخميس أمام قاضيين فيدراليين في فلوريدا، في حين سيمثل شي أمام محكمة فيدرالية في كولورادو.

وتجاوزت قيمة التبرعات التي جمعها موقع "نبني الجدار" 25 مليون دولار، وفق المدعية العامة.

فرانس24/ أ ف ب

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