الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدعو إلى مؤتمر للحزب الحاكم لبحث "ثغرات" السياسة

© STR وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن طريق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية/ أ ف ب

صورة وزعتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع طارئ حول كوفيد-19 للمكتب السياسي في بيونغ يانغ في 25 تموز/يوليو 2020

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع عام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم إلى عقد مؤتمر للحزب لبحث "ثغرات سياسية" ووضع خطة لإعادة دفع اقتصاد البلاد المتهالك. وفيما يعتبر لهجة غير معتادة، أشار الاجتماع إلى تأخر تحقيق أهداف اقتصادية وطنية. ولا يعقد مؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية إلا بشكل نادر.

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في توقيت لافت لجهة أنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبالتزامن مع أزمة كوفيد-19 التي أثرت بشكل خاص على اقتصادات الدول في العالم، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى مؤتمر لحزب العمال الحاكم في كانون الثاني/يناير لبحث ما وصفه بـ"ثغرات" السياسة المتبعة ووضع خطة خمسية جديدة للاقتصاد المتداعي في هذه الدولة المعزولة.

ومثل هذا المؤتمر لا يعقد إلا بشكل نادر. وأدلى كيم بهذا الإعلان خلال اجتماع عام للجنة المركزية للحزب الأربعاء عمد خلاله "إلى تقييم الإنجازات والثغرات" منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في 2016 كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وفي لهجة صريحة غير معتادة بالنسبة لبيونغ يانغ، خلص الاجتماع إلى أن "أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت" وأنه لم يتم تحسين مستويات المعيشة "بشكل لافت". وأشار كيم إلى "تحديات غير متوقعة ولا يمكن تجنبها في مختلف الجوانب وفي وضع المنطقة المحيط بشبه الجزيرة الكورية".

وقد فرض مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على كوريا الشمالية لحظر برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية التي شهدت تطورا سريعا في ظل حكم كيم.

وقال المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني هونغ مين إن الاعتراف "بالتقصير هدفه تبرير عدم تمكن النظام من تحقيق الأهداف الاقتصادية التي حددها سابقا".

وأضاف أن توقيت الاجتماع في كانون الثاني/يناير تزامنا مع اقتراب تنصيب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر له دلالات أيضا. والمحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمدة منذ انهيار قمة هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب السنة الماضية.

فرانس24/ أ ف ب

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