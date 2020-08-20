المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني في المستشفى للاشتباه بتعرضه للتسمم

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أعلنت المتحدثة باسم ألكسي نافالني على تويتر الخميس بأن المعارض الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرض على ما يبدو إلى التسمم. وذكرت المتحدثة أن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو وأن الطائرة التي كانت تقله اضطرت إلى الهبوط اضطراريا بعد تدهور حالته الصحية. وأضافت بأن السم قد يكون عبر مادة مزجت بالشاي الذي احتساه في الصباح. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية أن نافالني يوجد في قسم العناية المركزة لمرضى التسمم في مستشفى أومسك للطوارىء في سيبيريا.

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أثناء قيامه برحلة جوية بين سيبيريا وموسكو، اضطرت الطائرة للهبوط وأدخل أبرز معارض روسي أليكسي نافالني إلى العناية المركزية في المستشفى بعدما تعرض "لتسمم" كما يبدو، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمه الخميس على تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجىء مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

ويعد هذا المحامي البالغ من العمر 44 عاما أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبق أن تعرض لهجمات جسدية في السابق. فقد أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017.

وأضافت "نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه. لأن ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه في الصباح". وتابعت "الأطباء قالوا إنه تم امتصاص السم بسرعة عبر الشاي الساخن".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية تاس أن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم في مستشفى أومسك للطوارىء في سيبيريا. وغالبا ما يتعرض ألكسي نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كافة أنحاء روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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