بريطانيا: السجن المؤبد لشقيق منفذ اعتداء مانشستر بدون الحق في إطلاق سراحه قبل 55 عاما

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حكم القضاء البريطاني على هاشم شقيق سلمان العبيدي منفذ اعتداء مانشستر في مايو/أيار 2020 بالسجن المؤبد بدون الحق في إطلاق سراحه قبل 55 عاما، بعد أن تمت إدانته في مارس/آذار بالمساعدة في الاعتداء. وقال القاضي الذي أصدر الحكم إنه ما كان من الممكن أن يسجن العبيدي (23 عاما) وقت وقوع الاعتداء سجنا مؤبدا، بدون إمكانية إطلاق السراح، لأن عمره كان أقل من 21 عاما آنذاك.

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قضت محكمة بريطانية الخميس بسجن شقيق منفذ تفجير مانشستر سجنا مؤبدا من دون الحق في إطلاق سراحه قبل 55 عاما لمساعدته في الهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصا عام 2017 عقب انتهاء حفلة موسيقية.

وفي مارس/آذار أدانت محكمة أولد بيلي الجنائية هاشم العبيدي (23 عاما) بقتل 22 شخصا بينهم طفل ويافعون، في الهجوم الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" ووقع بعد انتهاء حفلة لنجمة البوب الأمريكية أريانا غراندي.

وقال القاضي جيريمي بيكر إنه ما كان يمكن إنزال عقوبة السجن المؤبد بدون إفراج بهاشم العبيدي لأنه كان دون عمر 21 عاما وقت تنفيذ الهجوم.

وقد رفض المتهم الذي أحضر إلى المحكمة من سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة مشددة، المثول في القاعة التي صدر فيها الحكم وحيث كان أقارب الضحايا موجودين. ولم يكن ممثلا قانونيا بعدما صرف فريق المحامين الذين أوكلوا مهمة الدفاع عنه.

وفي 22 مايو/أيار 2017، فجر سلمان شقيق هاشم العبيدي قنبلة في مانشستر (شمال إنكلترا) عند مخرج قاعة للحفلات الموسيقية تتسع لما يصل إلى 21 ألف شخص. فقتل 22 شخصا من بينهم مراهقون وطفل.

وفي وقت الهجوم، كان هاشم على بعد آلاف الكيلومترات من مانشستر، في موطنه ليبيا التي عاد إليها قبل شهر من الهجوم.

وألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2019 فور وصوله إلى لندن بعدما سلمته ليبيا لبريطانيا.

وقال القاضي "المتهم وشقيقه مذنبان بالقدر نفسه" في هذا الهجوم الذي أسفر عن "مقتل العشرات وإصابة آخرين".

وتابع "الحقيقة هي أن هذه كانت جرائم فظيعة كبيرة في حجمها" أعدت "بنية القتل وكانت عواقبها مروِّعة".

فرانس24/ أ ف ب

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