بطولة إنكلترا: ليفربول يفتتح مشواره بلقاء العائد ليدز بغياب قطبي مانشستر

فيل نوبل تصوير مشترك/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

يبدأ ليدز يونايتد عودته الى الدوري الإنكليزي للممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاما بمواجهة مضيفه ليفربول حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم الجديد الذي يفتتح في 12 أيلول/سبتمبر ويختتم في 23 أيار/مايو، فيما يغيب الجاران مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن الافتتاح من أجل افساح المجال أمامهما لبعض الراحة.

وضمنت سلطات كرة القدم لجميع الفرق الحصول أقله على 30 يوما من الراحة بين الموسمين بعد الانتهاء المتأخر لموسم 2019-2020 بسبب التوقف لمدة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانتهى موسم سيتي ويونايتد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أي بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الدوري الإنكليزي الذي توج بلقبه ليفربول للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بخروج الأول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، والثاني من نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد إشبيلية الإسباني.

وسيبدأ تشلسي وولفرهامبتون الدوري الإثنين في 14 أيلول/سبتمبر بعد أن أنهيا أيضا موسمهما بشكل متأخر بمشاركة الأول في دوري الأبطال (خرج من ثمن النهائي) والثاني في "يوروبا ليغ" (خرج من ربع النهائي).

ويعود ليدز بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، لكن بداية العودة بين الكبار ستكون صعبة للغاية بمواجهة ليفربول البطل في 12 أيلول/سبتمبر على ملعب "أنفيلد" حيث لم يخسر "الحمر" منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ويحل توتنهام في المرحلة الأولى ضيفا على إيفرتون، فيما يلتقي أرسنال جاره العائد فولهام على ملعب الأخير، وتشلسي مع مضيفه برايتون.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ووصيفه مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، في السابع من تشرين الثاني/توفمبر ذهابا في "ستاد الاتحاد"، على أن يتجدد الموعد بينهما إيابا في السادس من شباط/فبراير في "أنفيلد".

ولن يلتقي "الحمر" مع غريمهم مانشستر يونايتد حتى 2021 حين يزور الأخير "أنفيلد" في 16 كانون الثاني/يناير في المرحلة التاسعة عشرة، على أن يكون الإياب في الأول من أيار/مايو.

© 2020 AFP