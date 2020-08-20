ترامب: "نعم، أتوقع" انضمام السعودية إلى اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بأنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل والذي سيفضي إلى تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين. وجاء تصريح ترامب ضمن مؤتمر صحفي وصف خلاله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه جيد. وأضاف ترامب بأن "دولا لن تخطر حتى ببالكم تريد الانضمام إلى ذلك الاتفاق"، ولم يذكر من بين هذه الدول سوى السعودية.

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي والذي سيفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق، أجاب ترامب "نعم أتوقع ذلك".

وبموجب الاتفاق، الذي ساعد ترامب في التوصل إليه، وافقت إسرائيل على تعليق الضم المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة. ويعزز الاتفاق أيضا المعارضة للقوة الإقليمية إيران، التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الخطر الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية السعودي يوم الأربعاء إن المملكة ملتزمة بالسلام مع إسرائيل على أساس مبادرة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

ووضعت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002 حيث عرضت الدول العربية على إسرائيل تطبيع العلاقات مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

ووصف ترامب خلال المؤتمر الصحفي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه اتفاق جيد، وقال "هناك دول لن تخطر حتى ببالكم تريد الانضمام إلى ذلك الاتفاق". ولم يذكر دولا أخرى بالاسم غير السعودية. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، والتي استخدمتها إسرائيل في قتال بالفعل. وقال "لديهم المال ويودون طلب شراء عدد قليل من الطائرات إف-35".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستعارض أي مبيعات من هذا النوع للإمارات، فيما أرجعه إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

فرانس24/ رويترز

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