حكم بسجن شقيق منفّذ اعتداء مانشستر مدى الحياة

صورة نشرتها شرطة مانشستر الكبرى بتاريخ 17 آذار/مارس 2020 تظهر هاشم العبيدي المتهم بـ22 عملية قتل ومحاولة قتل والتآمر للتسبب بانفجارات على خلفية اعتداء مانشستر الذي نفّذه شقيقه سلمان العبيدي

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لندن (أ ف ب)

قضت محكمة بريطانية الخميس بسجن شقيق منفذ تفجير مانشستر، الذي أودى بـ22 شخصا خلال حفل موسيقي، مدى الحياة لإدانته بالقيام بـ"دور أساسي" في الاعتداء.

وأدين هاشم العبيدي (23 عاما) بالقتل ومحاولة القتل والتآمر للتسبب بتفجيرات خلال محاكمة انتهت في آذار/مارس، بعد واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية التي نُفّذت على الأراضي البريطانية.

ونفّذ شقيقه البالغ 22 عاما التفجير المستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية وسط حشود من الشباب أثناء مغادرتهم حفلا موسيقيا لنجمة البوب الأميركية أريانا غراندي في قاعة مانشستر أرينا للحفلات.

وكان أصغر الضحايا طفلا يبلغ من العمر ثماني سنوات. وكان بين باقي الضحايا أشخاصا قدموا لاصطحاب أبنائهم.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم في المدينة الواقعة في شمال غرب انكلترا بـ"عمل العنف المروّع والجبان الذي استهدف الأطفال والعائلات".

وأضاف في بيان "لن ننسى قط الأشخاص الذين تم انتزاعهم منا ولا روح أهالي مانشستر الذين اتّحدوا لإيصال رسالة واضحة إلى العالم بأسره مفادها أن الإرهابيين لن يهيمنوا قط".

وفي المحكمة، قال القاضي جيريمي بيكر إن العبيدي سيقضي 55 عاما على الأقل في السجن للعبه "دورا أساسيا" في التحضير للاعتداء الذي وقع مع سبق الإصرار والترصّد.

وجاء خلال جلسة الاستماع أنه كان في ليبيا عندما وقع الاعتداء في 22 أيار/مايو 2017، لكنه ساعد شقيقه في التخطيط له لأسابيع، بما في ذلك الحصول على المواد الكيميائية التي استخدمت في تصنيع القنبلة.

وقال القاضي إن "المتهم وشقيقه مسؤولان بالقدر نفسه عن الوفيات والإصابات" التي أسفر عنها الهجوم.

وتابع "الحقيقة الواضحة هي أن هذه كانت جرائم فظيعة كبيرة في حجمها" أعدت "بنية القتل وكانت عواقبها مروِّعة".

وأضاف أن "اليأس والأسى الذي تعرضت له الأسر المنكوبة ملموس"، مشيدا بـ"الكرامة والشجاعة الهائلة" التي أبداها الضحايا وعائلاتهم.

وأفاد القاضي أن معظم المسلمين سيعتبرون دوافع الاعتداء وأهدافه "مشينة".

لكنه أشار إلى الحكم الصادر بحقه يضمن عدم إطلاق سراحه قط، مع الاخذ بعين الاعتبار إلى أنه كان يبلغ من العمر 21 عاما عند وقوع الهجوم.

وستحسب السنوات الثلاث التي قضاها العبيدي في السجن حتى الآن ضمن العقوبة إلى حين يستحق موعد الافراج المشروط عنه.

لكنه أضاف "قد لا يطلق سراحه إطلاقا".

- "اعتداء جبان" -

وحضر أفراد عائلات بعض الضحايا والناجين إلى المحكمة لجلسة النطق بالحكم، بينما تابع آخرون الإجراءات عبر الإنترنت من مانشستر وليدز ونيوكاسل وغلاسكو.

وكانت بين هؤلاء ليزا روثرفورد التي قالت إن "قلبها انفطر" عندما سمعت أن ابنتها كلووي البالغة 17 عاما قتلت إلى جانب صديقها ليام كاري (19 عاما).

وقالت للمحكمة بينما أجهشت في البكاء "كعائلة نريد إجابات، نحن محطّمون".

ورفعت كارولين والدة كاري صورة تظهر ابنها وقالت في تصريحات موجّهة إلى العبيدي الذي لم يكن حاضرا "أخذت مستقبله ومستقبلي ومستقبل عائلتي".

وأضافت "كل ما تبقى لدينا الآن هو قلب مكسور وأحلام كلها عبارة عن +ماذا لو+".

وأما والدة مارتن هيت، أحد الضحايا كذلك، فرحّبت بالحكم قائلة "واجه هاشم العبيدي الآن العدالة لقاء جرائمه".

وأضافت فيغن موراي "أثّر بشكل كبير على حياتنا. وعلى الرغم من أننا لن نحصل بعد اليوم على وقت نقضيه مع من خسرناهم، يمكننا الآن ترك هذه المحاكمة خلفنا ومحاولة المضي قدما".

ووصف المسؤول الكبير في شرطة مانشستر الكبرى إيان هوبكنز الهجوم بـ"الجبان".

وأضاف "لا يمكنني إلا أن آمل بأن يجلب (الحكم) قدرا صغيرا من التعزية... بأن العبيدي سيقضي الجزء الأكبر مما تبقى من حياته خلف القضبان، حيث ينتمي".

ومن المتوقع أن ينطلق تحقيق عام بشأن الهجوم في مانشستر خلال أيام.

© 2020 AFP