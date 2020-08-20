دوري أبطال أوروبا: الإيطالي أورساتو حكما للمباراة النهائية

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

الحكم دانيلي أورساتو خلال قيادته مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان في تورينو في 12 حزيران/]ونيو 2020.

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني والمقررة الأحد في لشبونة.

وهي المباراة النهائية القارية الأولى التي سيقودها أورساتو (44 عاما) في مسيرته التحكيمية التي استهلها دوليا عام 2010.

وعيََن الاتحاد الأوروبي الإيطاليين لورنتسو مانيانيلي وأليساندرو جالاتيني لمساعدة مواطنهما أورساتو الذي سبق له قيادة مباراة باريس سان جرمان مع مانشستر يونايتد الإنكليزي (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة الموسم الماضي.

وقاد أورساتو ثماني مباريات في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم أبرزها ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي (1-2) في شباط/فبراير الماضي.

وكان أورساتو حكما رابعا في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي توج بلقبها تشلسي الإنكليزي على مواطنه وجاره اللندني أرسنال (4-1) الموسم الماضي.

وسيكون الروماني أوفيدو هاتيغان حكما رابعا، فيما يضم طاقم حكام المساعدة بالفيديو إيطاليا آخر هو ماسيميليانو إراتي.

ايبي/م م/ر م

© 2020 AFP