ريبورتاج: انتعاش الحركة الملاحية في ميناء طرابلس بعد كارثة بيروت

ميناء طرابلس. لبنان © صورة ملتقطة من الفيديو/فرانس24

بعد تسلمه مهامه رسميا، أعلن المدير الجديد لمرفأ بيروت باسم القيسي أن "البنى التحتية للميناء باتت قادرة على استيعاب جميع السفن من جديد"، علما بأن حجم الدمار هائل في المرفأ وإعادة بنائه ستستغرق وقتا طويلا. في الأثناء يحاول ميناء طرابلس شمال البلاد استيعاب أعداد السفن والبواخر التي كان من المقرر أن تصل إلى العاصمة بيروت. خاصة تلك التي تحمل شحنات من المواد الأساسية كالقمح. انتعاش الحركة الاقتصادية في مرفأ طرابلس، يبعث على الأمل لدى أهالي المدينة في التفات السلطات إليها كأفقر مدن لبنان والحوض المتوسط.. رغم أن أجور عمال المرفأ لم ترتفع حتى الآن بحجم الزيادة في العمل. ويأمل اللبنانيون في أن يشكل مرفأ طرابلس مضافا إلى مرفأ صيدا رئةً تتنفس منها البلاد لاستقبال حاجاتها الأساسية. ريبورتاج موفدا فرانس24 إلى لبنان: عبد الله ملكاوي وكريم يحياوي