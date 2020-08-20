فرنسا: تسجيل أكثر من 4700 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أشخاص يرتدون الكمامات الطبية يسيرون في جادة الشانزليزيه الشهيرة حيث قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، 12 أغسطس/آب 2020.

عاد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في فرنسا، بعد تسجيل 4771 إصابة جديدة بالمرض الخميس، بزيادة نحو ألف إصابة عن اليوم السابق. ورصدت السلطات 33 بؤرة جديدة للمرض، كما ارتفع عدد المرضى في أقسام العناية المركزة ارتفاعا طفيفا ليبلغ 380 مقارنة بـ374 الأربعاء، ولكن العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات قد تراجع.

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سجلت فرنسا الخميس 4771 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة بزيادة ألف إصابة عن حصيلة الأربعاء، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ مايو/أيار، وفق أرقام صدرت مساء الخميس عن الوكالة الوطنية للصحة العامة.

وهذه أول مرة منذ مايو/أيار تتخطى الحصيلة اليومية عتبة أربعة آلاف إصابة جديدة، لكن عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات تراجع إلى 149، مقابل 162 الأربعاء، وفق أرقام المديرية العامة للصحة.

وفي الإجمال، سجلت 18638 إصابة في بكوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية.

وتواصل ارتفاع عدد الفحوص الإيجابية بشكل طفيف، بنسبة 3,3 بالمئة مقابل 3,1 بالمئة الأربعاء. ورصدت 33 بؤرة إصابة جديدة، وفق المديرية.

ويوجد في المستشفيات 4748 شخصا مصابا بالفيروس، وهو رقم في تراجع (4806 الأربعاء، و4823 الثلاثاء).

لكن تزايد عدد المصابين في الرعاية المركزة (380) بشكل طفيف مقارنة باليوم السابق (374).

وتوفي في فرنسا 30480 شخصا منذ بداية الوباء (أي 12 وفاة منذ الأربعاء)، بينهم 19969 في المؤسسات الصحية و10511 في دور المسنين (رقم غير محدَّث منذ الثلاثاء).

فرانس24/ أ ف ب

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