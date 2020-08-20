ماكرون وميركل يؤكدان أن هدفهما "السيادة الأوروبية والاستقرار" في شرق المتوسط

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقر إقامته الصيفي جنوب فرنسا، 20 أغسطس/آب 2020.

أكد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن هدفهما في شرق المتوسط واحد، وهو الحفاظ على السيادة الأوروبية والاستقرار في المنطقة التي تشهد توترا يونانيا تركيا. كذلك عبر الزعيمان عن قلقهما حيال ما حدث للمعارض الروسي أليكسي نافالني الموجود بحالة حرجة في المستشفى بشبهة تسمم. وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا قال ماكرون إن هناك "احتمالات معقولة" بالتوصل للقاح ضد فيروس كورونا "في الأشهر القادمة".

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن لفرنسا وألمانيا "الهدف ذاته" في منطقة شرق المتوسط التي تشهد توترا بين اليونان وتركيا، وهو "السيادة الأوروبية" و"الاستقرار"، مشيرا إلى "التكامل" بين مقاربتي البلدين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جنوب فرنسا إن "هدفنا الإستراتيجي في شرق المتوسط هو ذاته: السيادة الأوروبية والاستقرار".

وعبّر ماكرون عن "تضامن" البلدين مع اليونان وقبرص.

وشدد "لدينا أيضا الرغبة في ضمان الاستقرار في هذه المنطقة والرغبة في فرض احترام القانون الدولي ودعم خفض التصعيد".

وتابع "ثم لكل منا وسائله للقيام بذلك، لكل منا تاريخه. يحب أن يكون هناك تكامل" لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

وقال "مقاربة كل منا لم تكن دائما متشابهة في الأساليب، لكنها كانت متقاربة لناحية الرغبة في جعل شرق المتوسط فضاء حرية واحترام للقانون الدولي واستقرار".

وأدى اكتشاف احتياطات غازية في شرق المتوسط خلال الأعوام الماضية إلى تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لكن توجد اختلافات بينهما حول تحديد حدودهما البحرية.

وتتهم أثينا ونيقوسيا أنقرة بانتهاك سيادتهما وسيادة الاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز تعتبرانها غير قانونية لأنها تجري في مياههما.

وقال ماكرون إنه "يأمل" في أن "تستأنف سريعا" الوساطة الألمانية المتعثرة حاليا بين أثينا وأنقرة.

ودعما لليونان، نشرت فرنسا مؤقتا الأسبوع الماضي طائرتين حربيتين من طراز "رافال" وسفينتين تتبعان لسلاح البحرية في شرق المتوسط.

وخلص الرئيس الفرنسي إلى أنه "تجب إعادة الأمور إلى نصابها مع تركيا عند حصول استفزازات أو ارتكاب تجاوزات، يجب أن تُحترم سيادتنا وأن تكون لنا أجندة إيجابية لإعادة إشراك تركيا".

بدورها، قالت المستشارة الألمانية "نحتاج إلى الاستقرار في شرق المتوسط، هناك كثير من التوتر حاليا وفي حال وحّدت فرنسا وألمانيا قواهما سنتوصل بالتأكيد إلى حلول"، لكن "نعتقد أنه يجب حل كل ذلك عبر النقاش، عبر التفاوض وليس عبر التوتر العسكري".

قلق على نافالني

على صعيد آخر عبّر ماكرون عن "قلقه وحزنه الشديدين" لوضع المعارض الروسي أليكسي نافالني الموجود في العناية المركزة في مستشفى بسيبيريا، مشددا على "ضرورة إلقاء الضوء كاملا" على حالته.

وقال الرئيس الفرنسي "نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الضرورية لأليكسي نافالني، وأقاربه، على المستوى الصحي وعلى صعيد اللجوء والحماية".

وأضاف "الأنباء المتوفرة لدينا في هذا الوقت مقلقة للغاية" و"نواصل متابعة الوضع عن كثب"، مؤكدا "سنكون بغاية اليقظة بشأن المتابعة والتحقيقات التي ستجرى".

ومن جانبها قالت ميركل إن نافالني يمكن أن يتلقى "كل المساعدة الطبية" في فرنسا أو ألمانيا، لكن "يجب طبعا أن يتم طلب ذلك".

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي "من المهم أيضا أن نعرف بشكل عاجل كيف وصلنا إلى هذا الوضع"، مطالبة بـ"الشفافية".

ويبذل أطباء روس الخميس جهودا حثيثة لإنقاذ حياة المعارض البارز أليكسي نافالني الذي نقل إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعد تعرضه لوعكة صحية فيما اشتبهت المتحدثة باسمه بأنه تعرض للتسميم.

لقاح لفيروس كورونا

وفيما يخص الجائحة العالمية التي تسبب بها وباء كوفيد-19 اعتبر ماكرون أن هناك "احتمالات معقولة" بالتوصل للقاح ضد فيروس كورونا "في الأشهر القادمة".

وأكد من حصن بريغانسون المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في جنوب فرنسا أن "هذا مهم جدا، في وقت لدينا عدة لقاحات في المرحلة الثالثة (من التجارب)، لدينا احتمالات معقولة جدا بالتوصل إلى لقاح في الأشهر القادمة". وأضاف "لن يعالج ذلك مشاكل الأسابيع القادمة، بل الأشهر القادمة".

فرانس24/ أ ف ب

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