مئات الحرائق تجتاح كاليفورنيا وتجبر الآلاف على الفرار من منازلهم

جوش إيديلسون ا ف ب/ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصلت فرق الإطفاء الأربعاء جهودها لإخماد مئات الحرائق المشتعلة في سائر أنحاء كاليفورنيا، الولاية الأميركية التي تشهد موجة حرّ تاريخية والتي أُجبر الآلاف من سكّانها على الفرار من منازلهم بسبب النيران المستعرة.

وأعلنت سلطات الولاية أنّ ألسنة النيران التهمت أكثر من 20 ألف هكتار من المساحات الحرجية والزراعية والحضرية حيث أتت الحرائق على أشجار وسيارات ومنازل.

وفي تغريدة على تويتر قال حاكم الولاية غافين نيوسوم الذي أعلن حالة الطوارئ لتسهيل رصد الأموال اللازمة للتعامل مع الأزمة "نحن نكافح حالياً 367 حريقاً".

وأضاف أنّ "البرق ضرب 10.849 مرة في كاليفورنيا خلال الساعات الـ72 الماضية و(الولاية تسجّل) معدّلات حرارة قياسية عالمياً".

واضطر آلاف السكان لإخلاء منازلهم الواقعة على بعد أميال قليلة شمال سان فرانسيسكو وجنوبها حيث يستعر منذ يوم الإثنين حريقان هما من الأضخم التي يكافحها عناصر الإطفاء.

ولم توفّر ألسنة اللهب الطرقات وأدّت إلى انفجار أنابيب غاز في العديد من المساكن في بلدة فاكافيل حيث اضطر السكان إلى الفرار من منازلهم على عجل وبعضهم كانوا لا يزالون يرتدون ملابس النوم.

وأصيب عدد من الأشخاص بحروق أثناء محاولتهم الفرار.

© 2020 AFP