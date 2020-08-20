يوروبا ليغ: مواجهة مدربين يبحثان عن رد الاعتبار بين كونتي ولوبيتيغي

مدرب انتر ميلان انتونيو كونتي خلال المباراة ضد بولونيا في الدوري الايطالي لكرة القدم، ميلانو في 5 تموز/يوليو 2020

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مدريد (أ ف ب)

لن تكون مباراة الجمعة في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كولن بين إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني مواجهة وحسب بين فريق يبحث عن إعادة بلاده الى منصة التتويج القاري للمرة الأولى منذ 2010 وآخر يريد تكريس نفسه "ملك" المسابقة، بل ترتدي أهمية خاصة لمدربي الفريقين من أجل رد اعتبارهما.

بعد أن قاد يوفنتوس الى لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات والكأس السوبر مرتين، قرر أنتوني كونتي اختبار حظوظه مع المنتخب الوطني لكن المغامرة لم تستمر طويلا إذ اتخذ قرار العودة الى حياة الأندية بعد كأس اوروبا 2016 التي انتهى فيها مشوار "الأتسوري" عند ربع النهائي.

حلّ كونتي الرحال في الدوري الإنكليزي الممتاز للاشراف على تشلسي في صيف 2016، وحقق بداية رائعة بقيادة النادي اللندني الى لقب "بريميرليغ" في موسمه الأول معه، ثم الى الكأس في الموسم التالي لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لمالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش، فقرر إقالة الإيطالي من منصبه في تموز/يوليو 2018.

بقي لاعب الوسط السابق من دون وظيفة حتى أيار/مايو 2019 حين قرر إنتر ميلان التعاقد معه على أمل إعادته الى منصة التتويج المحلي والقاري، واحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2010 حين توج بالثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن كونتي اصطدم بتمرس فريقه السابق يوفنتوس الذي توج بطلا للدوري للموسم التاسع تواليا على الرغم من نتائجه المتأرجحة، فيما اكتفى انتر بالوصافة لكن بفارق نقطة فقط عن "السيدة العجوز".

وتشكل مباراة الجمعة في ألمانيا حيث استكملت المسابقة منذ الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، فرصة لابن الـ51 عاما من أجل رد الاعتبار ومنح إنتر شرف أن يكون أول فريق إيطالي يحرز لقبا قاريا منذ 2010 حين توج "نيراتسوري" بالذات بلقب دوري الأبطال.

وقيادة إنتر الى اللقب الأول في المسابقة منذ عام 1998 (كانت المسابقة تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي) والرابع في تاريخه، سيعزز وضع كونتي أمام إدارة النادي التي اتهمها بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري بأنها "لم تحم يوما" اللاعبين أو هو شخصيا.

وقد يأتي تصريح مماثل من مدرب خسر فريقه مباراة نهائية سهلة أو على وشك الهبوط الى الدرجة الثانية، لكن كونتي أدلى بعد الفوز في المرحلة الأخيرة من الدوري على أتالانتا القوي 2-صفر، ما منح إنتر أعلى مجموع نقاط منذ تتويجه الأخير بلقب "سيري أ" عام 2010.

ووجه إنتر سهامه الى الإدارة الصينية للنادي بالقول "لا أعتقد بأن هناك تقديرا بالعمل الذي يقوم به اللاعبون ولا أعتقد أن هناك تقديرا أيضا للعمل الذي أقوم به. لم نحظ بأي حماية من النادي، لا شيء على الإطلاق".

ورأى كونتي أن هناك ضرورة للتعاضد في الأيام الجيدة والسيئة على السواء "لكني أعتذر، الوضع في إنتر لم يكن كذلك".

- لوبيتيغي وخيبات التجارب السابقة -

والآن، مع إمكانية فوز إنتر بلقبه الأول على الإطلاق منذ أن أحرز الكأس الإيطالية عام 2011، سيعزز كونتي وضعه ووضع لاعبيه أمام الإدارة التي بدت سعيدة عبر الرئيس ستيفن جانغ بعد الفوز الكاسح في نصف نهائي المسابقة على شاختار دانييتسك بخماسية نظيفة.

وإذا كان كونتي يبحث عن لقبه القاري الأول بعد أن عرف طعم المجد المحلي إن كان مع يوفنتوس أو تشلسي، فإن منافسه في مباراة الجمعة لوبيتيغي لم يفز حتى الآن بأي لقب على الإطلاق على رغم مروره بالعملاق البرتغالي بورتو (2014-2016)، المنتخب الإسباني (2016-2018) وعملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد (2018).

تجاربه التدريبية السابقة لا تدعو الى التفاؤل، إذ مني بورتو بقيادة بأسوأ هزيمة له على الصعيد القاري بخسارته في ربع نهائي دوري الأبطال 1-6 أمام بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في موسمه الأول مع الفريق الذي وجد نفسه أمام ضرورة التخلي عنه في منتصف الموسم التالي بعد الخروج من كأس الرابطة ودور المجموعات لدوري الأبطال والتراجع الى المركز الثالث في الدوري خلال الأيام الأولى من عام 2016.

في تموز/يوليو 2016، وبعد أن ارتبط اسمه باستلام تدريب ولفرهامبتون الإنكليزي، قرر الاتحاد الإسباني الاستعانة بلوبيتيغي للاشراف على المنتخب الوطني خلفا لفيسنتي دل بوسكي.

وبوجود مجموعة قليلة من النجوم الذين قادوا إسبانيا الى لقبي مونديال 2010 وكأس أوروبا 2012، نجح الحارس السابق في قيادة المنتخب الى نهائيات مونديال روسيا 2018 من خلال الفوز بتسع والتعادل في واحدة من المباريات العشر التي خاضها "لا فوريا روخا" في التصفيات.

لكن ابن الـ53 عاما تلقى صفعة لا تنسى بالتأكيد عندما قرر الاتحاد التخلي عنه قبيل انطلاق النهائيات في روسيا، وذلك نتيجة الإعلان عن تعاقده مع ريال مدريد بعقد لثلاثة أعوام يبدأها بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال الروسي.

دفع لوبيتيغي غاليا ثمن ذلك، إذ لم يفقد وحسب فرصة قيادة إسبانيا في المونديال وأقيل من منصبه وهو متواجد مع المنتخب في روسيا، بل أن مغامرته في ريال مدريد لم تدم سوى أشهر معدودة، إذ، وبعد أن بدأ المشوار بخسارة في الكأس السوبر أمام الجار أتلتيكو 2-4، أقيل من منصبه في 29 تشرين الأول/اكتوبر غداة خسارة "كلاسيكو" الدوري أمام برشلونة بنتيجة كاسحة 1-5.

بقي من دون وظيفة حتى صيف 2019 حين قرر إشبيلية الاستعانة به بعقد لثلاثة أعوام، ويبدو أنه تمكن أخيرا من تنفس الصعداء بقيادته النادي الأندلسي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل من خلال نيل المركز الرابع في الدوري، وها هو على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه الأول كمدرب، معولا على حنكة فريقه في هذه المسابقة القارية التي يحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب (خمسة).

ويشدد لوبيتيغي في مقابلة نشرها الثلاثاء موقع الاتحاد الأوروبي على أن "لا جدوى من النظر الى الوراء. الواقع هنا والآن. لا أعرف حتى الآن أي ذكرى ستبقى معي من هذا الموسم الأول لي في إشبيلية".

ويدخل النادي الأندلسي لقاء الجمعة على خلفية 20 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات، وتحديدا منذ خسارته أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني في التاسع من شباط/فبراير، ويحتاج الآن الى الابقاء على هذه السلسلة لمباراة إضافية من أجل يجعل مدربه ينسى جميع خيبات الماضي.

© 2020 AFP