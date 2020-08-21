الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يعد بطي صفحة "الخوف والانقسامات" وإنهاء "زمن تملق الطغاة"

نائب الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الديموقراطي في ويلمينغتون في ولاية ديلاور في 20 آب/أغسطس 2020.

وعد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ليل الخميس الجمعة في ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بطي صفحة "الخوف والانقسامات" في البلاد حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك في خطاب بايدن الذي أعلن فيه رسميا قبوله ترشيح الحزب له خوض الانتخابات الرئاسية. وأكد بايدن أنه في حال انتخابه رئيسا، ستقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وسينتهي "زمن تملق الطغاة" و"باتحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أمريكا".

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قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ليل الخميس الجمعة في خطابه بالليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديمقراطي إنه قبل رسميا خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مرشحا عن الحزب الديمقراطي، واعدا مواطنيه بطي صفحة "الخوف" و"الانقسامات" وبإنهاء "هذه المرحلة القاتمة" في البلاد إذا فاز في الاقتراع.

وقال بايدن في هذه الليلة الختامية إنه "بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف "لا يخطئنّ أحد، باتحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أمريكا وسنفعل ذلك". وتابع بايدن أن "الرئيس الحالي أدخل أمريكا في الظلام لفترة طويلة"، متحدثا عن "الكثير من الغضب والكثير من الخوف والكثير من الانقسامات".

وأكد أنه "هنا والآن، أعدكم: إذا منحتموني ثقتكم وعهدتم لي بالرئاسة، فسأخرج أفضل، وليس أسوأ، ما لدينا. سأكون حليفا للنور وليس للظلام". وقال بايدن في ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي مخاطبا الناخبين الأمريكيين "متحدين، يمككننا دحر هذا العهد المظلم في أمريكا".

من جهة أخرى، أكد بايدن أنه في حال انتخابه رئيسا، ستقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وسينتهي "زمن تملق الطغاة". وقال "سأكون رئيسا متضامنا مع حلفائنا وأصدقائنا وسأقول بوضوح لخصومنا إن زمن تملق الطغاة قد ولى".

وأضاف أنه "في عهد بايدن لن تغض أمريكا النظر إذا وضعت روسيا مكافآت على رؤوس جنود أمريكيين ولن تتسامح مع تدخل أجنبي في انتخاباتها"، واعدا بالدفاع عن "حقوق الإنسان والكرامة".

كما أكد بايدن أنه سيطبّق إذا ما انتخب رئيسا استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد اعتبارا من "اليوم الأول" لولايته. وقال بايدن "إذا أصبحت رئيسكم، سنطبق منذ اليوم الأول الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها منذ آذار/مارس"، مشددا على أن فشل الرئيس دونالد ترامب في حماية مزيد من الأمريكيين من الوباء الفتاك "لا يغتفر".

فرانس24/ أ ف ب

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