الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز وباكس يستعيدان التوازن

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

استعاد كل من لوس انجليس ليكرز وميلووكي باكس، ابرز المرشحين لاحراز اللقب، توازنهما بعد تعثرهما في بداية مباريات البلاي اوف وحققا فوزهما الاول على بورتلاند ترايل بلايزرز واورلاندو ماجيك تواليا ليعادلا النتيجة 1-1 في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

في المباراة الاولى وعلى الرغم من اكتفاء ليبروس جيمس بتسجيل 10 نقاط فقط، ثأر ليكرز من بلايزرز والحق به خسارة قاسية 111-88 علما بان الخاسر خسر نجمه داميان ليلارد الذي اصيب في ابهامه وخرج قبل دقيقتين من نهاية الربع الثالث بعد تسجيله 18 نقطة.

وخضع ليلارد الذي يعتبر ركيزة اساسية في فريقه لا سيما في الاونة الاخيرة حيث سجل معدلا مقداره 6ر37 نقطة في المباراة الواحدة بالاضافة الى 6ر9 تمريرات حاسمة في 8 مباريات بعد استئناف النشاط في فقاعة اورلاندو، الى فحص بالاشعة أكد عدم وجود اي كسر، من دون ان يؤكد ناديه ما اذا كان قادرا على خوض المباراة التالية ضمن هذه السلسلة.

وتألق انطوني ديفيس في صفوف ليكرز بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة وبات اول لاعب في صفوف ليركز يسجل 30 نقطة في مباراة ضمن البلاف اول في اقل من 30 دقيقة منذ ان حقق هذا الانجاز اسطورة النادي كريم عبد الجبار.

وتقدم ليكرز بفارق 30 نقطة في نهاية الربع الثالث (88-58) قبل ان ينهي المباراة بفارق 23 نقطة.

وقاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه الى استعادة توازنه ضد اورلاندو ماجيك بالفوز عليه 111-96 بتسجيله 28 نقطة مع 20 متابعة،واضاف بروك لوبيز 20 نقطة وبات كونوتون 15 للفائز في حين تابع المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش تألقه وسجل 35 نقطة بعد 32 سجلها في المباراة الاولى.

وخطا هيوستن روكتس خطوة نحو بلوغ الدور التالي من البلاي اوف بتحقيق فوزه الثاني على اوكلاهوما سيتي ثاندر 111-98.

وتخطى 7 لاعبين من روكتس حاجز ال10 نقاط بينهم نجم الفريق جيمس هاردن مع 21 نقطة.

ودخل هيوستن الربع الاخير متخلفا بفارق نقطة واحدة لكنه نجح في تسجيل 17 نقطة تواليا مانعا منافسه من تسجيل على مدى 5 دقائق ليحسم النتيجة في صالحه.

وحقق ميامي هيت فوزه الثاني ايضا على انديانا بيسرز 109-100 في مباراة تألق فيها نجم الاول دنكان روبنسون بتسجيله 24 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية من اصل 8 محاولات.

© 2020 AFP