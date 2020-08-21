السلطتان المتنافستان في ليبيا تعلنان عن انتخابات مقبلة ووقف لاطلاق النار

محمود تركية ا ف ب/ارشيف

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة في عين زارة جنوب طرابلس في 23 نيسان/أبريل 2019

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طرابلس (أ ف ب)

أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان الجمعة كل على حدة عن تنظيم انتخابات مقبلة في البلاد ووقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، ورحبت الأمم المتحدة ب"التوافق الهام" بين الطرفين.

وفي إعلان مفاجئ، قال رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج في بيان إنه أصدر تعليماته "الى جميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

ودعا الى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر آذار/مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".

وفي بيان منفصل نشر على حساب بعثة الامم المتحدة في ليبيا على تويتر، طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، "الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف "نسعى الى تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع الى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور وإطلاق مصالحة وطنية شاملة".

ويتنازع الطرفان منذ سنوات على السلطة. وجرت معارك طاحنة على مدى أكثر من سنة بين قواتهما في محيط طرابلس.

ورحبّت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز "بالتوافق الهام" بين رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب "الهادف الى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية"، وفق ما جاء على حساب بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا على "تويتر".

ووصفت وليامز في بيان صادر عن البعثة الإعلانين ب"القرارات الشجاعة".

© 2020 AFP