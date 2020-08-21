المتحدث باسم اللجنة العسكرية في مالي لفرانس24: "نعتزم تنصيب رئيس انتقالي للبلاد قريبا"

© أ ف ب/ أنيه ريزمبرغ

العقيد إسماعيل واغيه، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العسكرية المالية، الذي انقلب على الرئيس المنتخب إيراهيم أبو بكر كيتا.

في حوار حصري لفرانس24، أكد العقيد إسماعيل واغيه، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا "إن اللجنة تعتزم تنصيب رئيس انتقالي للبلاد قريبا"، موضحا أنه "سيكون "مدنيا أو عسكريا"، من دون أن يحدد تاريخا لذلك.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن العقيد إسماعيل واغيه، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العسكرية في مالي التي تشكلت غداة انقلاب عسكري على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا، في حوار مع فرانس24 مساء الخميس، أنه سيتم تنصيب "رئيس انتقالي" قريبا في البلاد، وسيكون "مدنيا أو عسكريا".

وقال واغيه "نحن على اتصال مع الجميع، من المجتمع المدني المالي وأحزاب المعارضة بهدف تعيين مجلس انتقالي، رفقة رئيس انتقالي، قد يكون إما عسكريا أو مدنيا وذلك لمحاولة ترتيب الانتقال" في مالي.

مضيفا "هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن". وتجدر الإشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أعلن تخليه عن مهام منصبه ليل الثلاثاء-الأربعاء، ستنتهي عام 2023.

" يجب "إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت"

والعقيد واغيه هو من أعلن ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي عبر التلفزيون الوطني أن "الجيش المالي قد سيطر على الحكم في البلاد" داعيا الماليين إلى "التفرغ بكل حرية لوظائفهم" والموظفين العموميين "العودة إلى أماكن عملهم" فضلا عن "وقف أعمال التخريب والسرقة".

وعلى فرانس24، أكد واغيه، العضو كذلك في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي تقود البلاد حاليا، أن المسألة "لن تمتد إلى 2023 أو 2022"، بل يجب "أن ننهي هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أمور أخرى".

وأردف "لا يمكنني أن أقول إننا سنسلم السلطة للمدنيين، لأنه يجب إجراء انتقال"، نافيا أن يكون "الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط".

انسداد على مستوى البلاد

أما بخصوص الرئيس المستقيل، فقال واغيه "لم يكن (الرئيس كيتا) لديه خيار لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار لأننا وجهنا الأسلحة صوبه".

فيما برر تدخل العسكريين في الأمور السياسية بـ"وجود انسداد على مستوى البلاد" منذ وقت طويل و"ارتفاع مستوى الفساد" فيها، داعيا في الوقت نفسه إلى "عدم استعمال كلمة انقلاب، من الأفضل، لأن الحال ليست كذلك".

ونفى أن تكون اللجنة العسكرية "موظفة من أية جهة كانت" ولا "تملك أي ارتباط بحركة 05 يونيو، وهي تجمع القوى الوطنية" التي تضم قادة دينيين ونشطاء من المجتمع المدني وسياسيين والتي تطالب منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي استقالة الرئيس كيتا. هذه اللجنة حيت تدخل الجيش لإزاحة الرئيس من السلطة.

وتحدث أيضا واغيه عن معاناة الشعب المالي، مضيفا أنه "حتى على مستوى الدفاع، توجد كثير من أوجه القصور في الجيش إذ لم يعد العسكريون قادرين على تأدية مهامهم".

ساديو كامارا كان يتواجد في عطلة بمالي

ويبلغ العقيد إسماعيل واغيه من العمر 37 عاما وكان ينتمي إلى "القوات الخاصة" المالية. فيما شارك في عمليات حفظ السلام في إقليم دارفور وحصل على وسام الشرف من قبل الأمم المتحدة.

وإضافة إلى إسماعيل واغيه، تتكون اللجنة العسكرية التي استولت على الحكم في مالي من مليك دياو الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية. فلقد أشرف على العملية العسكرية التي أدت إلى توقيف الرئيس إيراهيم أبو بكر كيتا.

أما ساديو كامارا فيعد من بين القادة العسكريين البارزين. عمل سابقا نائب رئيس قائد المنطقة العسكرية في كاتي قرب العاصمة باماكو.

ويحظى باحترام من قبل الجنوب بسبب "صرامته" و"جديته" في العمل. أشرف على قوات الحرس الجمهوري المالية قبل أن يغادر إلى موسكو ليواصل الدراسة في مدرسة عسكرية. كان في باماكو لقضاء العطلة أثناء الانقلاب.

وقد شهدت مالي في 18 أغسطس/أب انقلابا عسكريا أدى إلى استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي انتخب في 2013، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2018.

كما أدى الانقلاب العسكري إلى استقالة رئيس الوزراء بوبو سيسي وتعيين لجنة عسكرية لتسيير شؤون البلاد في انتظار تنصيب رئيس انتقالي جديد.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك