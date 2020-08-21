الناطقة باسم نافالني ترى أن عدم نقل المعارض الروسي هو محاولة لاغتياله

اولغا مالتسيفا ا ف ب

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أومسك (روسيا) (أ ف ب)

قالت الناطقة باسم أليكسي نافالني الجمعة إن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج المعارض الروسي في وحدة الإنعاش فيه، أعلن أنه لا يمكن نقل نافالني بسبب حالته الصحية "غير المستقرة"، معتبرة أن هذا القرار "يهدد حياته".

وكتبت كيرا يارميش على تويتر "أعلن كبير الأطباء أنه لا يمكن نقل نافالني. حالته غير مستقرة"، معتبرة أن "إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرا على حياته بينما لم تجر عملية التشخيص حتى الآن".

وأضافت يارميش إن طائرة إسعاف جوية أرسلت لنقله إلى ألمانيا لمعالجته، كان من المقرر أن تهبط قريبا. وتابعت أن "عدم نقل نافالني هو محاولة لاغتياله يقوم بها الآن الأطباء والسلطات المخادعة التي أجازت ذلك".

وقد أدخل نافالني وهو محامٍ يبلغ 44 عاما وناشط مناهض للفساد ومن بين أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو وقامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ.

وأوضحت يارميش على "تويتر" الخميس أن نافالني أدخل في غيبوبة اصطناعية ووصل بجهاز تنفس وتجرى حاليا الاختبارات والفحوص اللازمة.

وأوضح أناتولي كالينيتشينكو نائب مدير مستشفى أومسك أن "الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته".

ولم يتم تشخيص حالته بعد لكن مؤيديه يعتقدون أنه تعرض للتسميم بسبب نشاطاته السياسية.

وقد عرضت ألمانيا وفرنسا المساعدة، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن طائرة طبية غادرت نورمبرغ في ساعة مبكرة من الجمعة نقل نافالني.

© 2020 AFP