انتهاء حقبة في الفورمولا واحد مع انتقال ملكية وليامس من العائلة الى "دورليتون كابيتال"

جوسيب لاغو تصوير مشترك/ا ف ب

بعد 43 سنة، انتهت الملكية العائلية لفريق وليامس للفورمولا واحد

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لندن (أ ف ب)

بعد 43 عاما من الشأن العائلي، انتهت الجمعة حقبة في الفورمولا واحد بانتقال ملكية فريق وليامس الى شركة الاستثمار الأميركية "دورليتون كابيتال".

صحيح أنها "قد تكون هذه نهاية حقبة وليامس كفريق مملوك من العائلة، لكننا نعلم أنه في أياد أمينة"، بحسب ما أفادت كلير وليامس، مديرة الفريق بالوكالة وابنة مؤسسه فرانك وليامس.

أصبح وضع الفريق الذي أسسه فرانك وليامس وباتريك هيد عام 1977، حرجا للغاية لدرجة أنه غير قادر على البقاء والاستمرار في بيئة شديدة التنافسية تتطلب موارد مالية هائلة.

بميزانيات سنوية تصل الى قرابة 500 مليون يورو، لا يمكن لأي فريق أن يدخل في منافسة مع الثلاثة الكبار مرسيدس وفيراري وريد بول، فكيف الحال إذا كان هذا الفريق مملوكا من العائلة ويعاني الأمرين لإيجاد الشركات الراعية في ظل تقهقره من موسم الى آخر منذ لقبه التاسع والأخير للصانعين والسابع للسائقين عام 1997 بقيادة الكندي جاك فيلنوف.

وأُجبر الفريق على البحث عن استثمارات جديدة بعد اعلان مجموعة "وليامس غران بري هولدينغز" خسارة معدَّلة قدرها 13 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار اميركي) لنهاية عام 2019.

ألقى الفريق باللوم على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حصده ارباحا بلغت 12,9 مليون جنيه في 2018.

ورأت كلير وليامس أن بيع الفريق "يضمن بقاءه، لكن الاهم أنه يوفّر طريقا للنجاح".

وكما تراجعت إمكانيات الفريق المالية، تأثرت نتائجه على الحلبات ايضا. نزل الموسم الماضي الى قاع الترتيب على غرار هذا الموسم حيث لم يحصد اية نقطة.

يمثل هذا الامر تباينا مع تاريخ الفريق الذي قاد له ابطال كبار على غرار الأسترالي ألن جونز والبرازيلي نيسلون بيكيت والبريطانيين نايجل مانسل ودايمون هيل والفرنسي الان بروست أو فيلنوف.

ولم تنحصر معاناة الفريق بعدم قدرته على منافسة الكبار، مثل ماكلارين، فيراري ماكلارين وريد بول والآن مرسيدس، بل واجه صعوبة بالغة في مجاراة منافسيه في متوسط الترتيب، وعدم وجود العديد من الممولين للفريق ما أدى إلى عدم استقرار الفريق ماليا.

وبسبب هذا الوضع الصعب، أعلن الفريق أنه سيُطرح للبيع بشكل كامل أو جزئي في وقت سابق من العام الحالي.

والآن، مع توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة التي تعني التزام وليامس بالمشاركة في الفورمولا واحد حتى نهاية 2025 على الأقل، اتخذ الفريق قرار البيع لشركة "دوريلتون كابيتال" بعد الموافقة بالإجماع من قبل مجلس الإدارة، بما فيهم السير فرانك وليامس الذي ارتأى بأن عملية البيع تصب في مصلحة الفريق وتضمن نجاحه في المستقبل.

- السير فرانك "كان قادرا على إنجاز الأمور" -

ولم يصعد الفريق الى منصة التتويج منذ ثلاثة أعوام وتحديدا منذ سباق أذربيجان عام 2017 حين حل الكندي لانس سترول ثالثا، في حين يعود فوزه الأخير بأحد السباقات الى عام 2004 في البرازيل مع الكولومبي خوان بابلو مونتويا.

ورأى الفريق أن عملية البيع تمثل "بداية حقبة جديدة في تاريخ فريق وليامس، مع المالك الجديد، حيث سيكون بإمكان الفريق وضع أسس متينة لاستغلال تغييرات القوانين في الفورمولا واحد بشكل مثالي في ظل توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة".

وأكد أن الاسم لن يتغير كما أن الفريق سيبقى في مصنعه الحالي في غروف، شمال لندن.

وأعربت كلير وليامس عن سعادتها "بأن شركة دوريلتون هي المالك الجديد لوليامس. عندما بدأنا بهذه العملية، أردنا إيجاد شريك لديه الشغف والقيم ذاتها، أردنا شريكا يدرك إمكانيات فريق وليامس وكيفية استخلاص وإظهار هذه الإمكانيات".

واعتبرت أنه "مع دوريلتون، وجدنا ذلك تماما. إنهم أشخاص يدركون طبيعة عمل الفورمولا واحد، وما هو ضروري للنجاح. إنهم يحترمون إرث فريق وليامس وسيبذلون قصارى جهدهم لضمان نجاحه في المستقبل. "كعائلة، لطالما كان الفريق الأولوية بالنسبة لنا. أردنا جعل الفريق ناجحا مرة أخرى وحماية كل من يعمل في صفوفه".

ومن جهتها، اعتبرت "دوريلتون كابيتال" عبر مديرها ماثيو سافدج ان الاستثمار الجديد والنهج الذي تتبعه الشركة يبشران بتغيير في الأداء على الحلبات، مضيفا "نعتقد أننا الشريك المثالي للشركة (وليامس) بسبب أسلوبنا الاستثماري المرن والصبور، والذي سيسمح للفريق بالتركيز على هدفه المتمثل في العودة الى مقدمة الترتيب".

وبينما كانت كلير تدير العمليات اليومية، بقي والدها السير فرانك المسؤول عن الفريق، لكن صديقه المقرب عراب الفورمولا واحد السابق بيرني إكليستون اعتبر أن هذا لب المشكلة في الفريق، مضيفا في حديث لوكالة فرانس برس في حزيران/يونيو عندما كان يبحث هو شخصيا عن ايجاد مشتر للفريق "المشكلة أن فرانك كان فاعلا في الطريقة التي أدار بها الفريق. لسوء الحظ، لا تتمتع الإدارة الحالية بنفس الوضع الذي تمتع به فرانك. كان قادرا على إنجاز الأمور".

© 2020 AFP