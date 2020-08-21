ريبورتاج: لبنان يعيد فرض حجر صحي لتخفيف العبء على ما تبقى من مستشفيات إثر انفجار المرفأ

جزء كبير من مستشفيات العاصمة بيروت تدمر إثر انفجار المرفأ. © صورة ملتقطة من الفيديو/فرانس24

يفرض لبنان ابتداء من الجمعة حجرا صحيا شاملا لمدة سبعة عشر يوما، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. ويزيد هذا الحجر من معاناة البيروتيين إثر الانفجار في مرفأ العاصمة، بينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية منذ أشهر. وبالنظر إلى حجم الدمار في بيروت، والوضع الصحي في سائر لبنان، فإن البعض سيكون معفيا، من الالتزام بالحجر الصحي. كل من يعملون في رفع الأنقاض وإعادة البناء، وتوزيع الطعام على المحتاجين، سيستمرون في العمل. بالإضافة إلى الكوادر الصحية المنشغلة أصلا بمواجهة الجائحة، وبات عليها علاج الآلاف من جرحى الانفجار كذلك. ريبورتاج موفدي فرانس24 إلى بيروت: ثمين الخيطان وجورج يزبك وكلوفيس كازالي.