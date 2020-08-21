طائرة طبية تغادر ألمانيا لنقل المعارض الروسي أليكسي نافالني

المعارض الروسي اليكسي نافالني (وسط) خلال تظاهرة في موسكو في 29 شباط/فبراير 2020.

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

غادرت طائرة طبية صباح الجمعة ألمانيا لنقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من مستشفى يعالج فيه في غرفة الإنعاش في سيبيريا، كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الطائرة أقلعت من نورمبرغ عند الساعة 03,11 (01,11 ت غ).

وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية "سينما فور بيس" التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة "بوسي رايوت" المعارضة الروسية في 2018، أكد لوكالة فرانس برس أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني.

وكان نافالني أحد أشد منتقدي الكرملين متوجها من تومسك إلى موسكو عندما حطت الطائرة التي تقله بشكل اضطراري في أومسك في غرب سيبيريا.

وقالت الناطقة باسمه كيرا يارميش التي كانت ترافقه، لإذاعة "صدى موسكو" إنها مقتنعة بان المعارض كان ضحية "تسميم متعمد".

© 2020 AFP