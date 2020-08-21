طائرة طبية في طريقها لنقل المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني للعلاج في ألمانيا

أليكسي نافالني يشارك في مظاهرة تكريما للمعارض بوريس نيمتسوف في 27 فبراير/شباط 2020 في موسكو.

أعلنت وسائل إعلام ألمانية الجمعة أن طائرة طبية قد غادرت البلاد متوجهة إلى روسيا لنقل أليكسي نافالني المعارض للرئيس فلاديمير بوتين. وكان نافالني قد أدخل غرفة الإنعاش في مستشفى بسيبيريا بعد أن حطت طائرته بشكل اضطراري في مدينة أومسك. وذكرت الناطقة باسمه أن نافالني قد يكون ضحية "تسمم متعمد".

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قالت صحيفة "بيلد" الألمانية ووسائل إعلام أخرى صباح الجمعة إن طائرة طبية غادرت لنقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من مستشفى يعالج فيه في غرفة الإنعاش في سيبيريا، وأقلعت الطائرة من نورمبرغ عند الساعة 03,11 (01,11 ت غ).

وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية "سينما فور بيس" التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة "بوسي رايوت" المعارضة الروسية في 2018، أكد أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني.

وكان نافالني أحد أشد منتقدي الكرملين متوجها من تومسك إلى موسكو عندما حطت الطائرة التي تقله بشكل اضطراري في أومسك في غرب سيبيريا.

وقالت الناطقة باسمه كيرا يارميش التي كانت ترافقه، لإذاعة "صدى موسكو" إنها مقتنعة بأن المعارض كان ضحية "تسميم متعمد".

فرانس24/ أ ف ب

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