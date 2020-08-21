عمليات اخلاء جديدة مع اتساع رقعة الحرائق في كاليفورنيا

جوش ادلسون ا ف ب/AFP

رجل اطفاء يسير على طريق التهمته الحرائق في كاليفورنيا في 19 آب/اغسطس 2020

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لوس انجليس (أ ف ب)

أرغمت سلسلة من الحرائق الضخمة التي اندلعت في شمال ووسط كاليفورنيا السلطات على القيام بعمليات اخلاء جديدة بعد ان اتسعت رقعتها بسرعة الخميس ما ساهم في تلوث كبير وتراجع نوعية الهواء.

وتركزت الحرائق التي سببها البرق الذي ضرب المنطقة بقوة في وقت سابق من الأسبوع، في شمال وشرق وجنوب سان فرانسيسكو وتؤججها درجات حرارة مرتفعة جدا تسيطر على الولاية مع معدلات رطوبة منخفضة.

وتم توسيع أوامر الإخلاء لتشمل عدة مناطق ليلا في حين التهمت ألسنة النار المنازل وقطعت الطرقات.

وقال مسؤولون انه تم اجلاء 60 ألف شخص مع احتمال اجلاء 100 ألف آخرين.

واعلن دانيال برلانت مساعد مدير قسم الاطفاء في كاليفورنيا بعد ظهر الخميس "في الأيام الأربعة الماضية اندلع أكثر من 370 حريقا جديدا وحوالى 24 من هذه الحرائق الضخمة لا تزال مستعرة في كاليفورنيا".

واعلنت السلطات ان الحرائق أتت على 142 ألف هكتار في المناطق الوسطى والشمالية للولاية بما فيها منطقتي سونوما ونابا لانتاج النبيذ واللتين لا تزالان تحاولان النهوض من حرائق فتاكة في السنوات الماضية.

وقال حاكم الولاية غافن نيوسم الذي اعلن حال الطوارىء لصرف أموال لإخماد الحرائق، في تغريدة "2020 كانت سنة سيئة لكثيرين. وباء وصواعق وبرق. ودرجات حرارة قياسية. لكن هناك شيء واحد أعرفه عن سكان كاليفورنيا وهو انهم أقوياء".

واتسعت سلسلة حرائق الخميس لتشمل 131 ألف فدان وتعذر اخمادها. واعلن مسؤول وحدة الاطفاء في كاليفورنيا شانا جونز "انه حريق ضخم جدا. انه حريق من عدة حرائق في ولاية كاليفورنيا وصراحة لم تعد مواردنا قادرة على الاحتواء".

ودمرت سلسلة الحرائق 105 منازل وبنى تحتية وباتت تهدد أكثر من 30 ألف مبنى آخر وفقا للمسوؤلين في قسم الاطفاء.

- نوعية هواء رديئة -

قضى شخصان كانا يشاركان في اخماد الحرائق، أحدهما طيار مروحية قتل في تحطمها في منطقة فريسنو جنوب شرق سان فرانسيسكو أثناء محاولته القاء المياه.

والثاني موظف في شركة "باسيفيك غاز أند الكتريك" أثناء تنظيف الأعمدة والخطوط الكهربائية وعثر عليه ميتا في سيارته الأربعاء وفقا لقسم الاطفاء في كاليفورنيا.

في الأثناء، في جنوب شرق سان فرانسيسكو أتت سلسلة حرائق على 137500 فدان مساء الخميس وتم احتواؤها بنسبة 5%.

وفي سانتا كروز قرب الساحل تسببت سلسلة حرائق بأضرار جسيمة لحقت بأقدم غابات في كاليفورنيا والتي تعود إلى ألفي سنة.

وقال مسؤولون عن المحمية "ألحق الحريق أضرارا بمقارنا والمخيمات".

وتم اغلاق أكثر من 24 حديقة عامة وشاطئا في المنطقة بسبب الحرائق.

واعلنت السلطات في وقت سابق ان الحرائق اندلعت بعد أن ضرب البرق 11 ألف مرة القسم الشمالي من ولاية كاليفورنيا التي تسجّل معدّلات حرارة قياسية بلغت 54,4 درجة مئوية.

ويرى خبراء ان التقلبات المناخية ساهمت في تسارع اندلاع الحرائق التي باتت وتيرتها أعلى على مدار السنة بدلا من تسجيلها فقط خلال موسم الحرائق وهو عادة يمتد بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر.

وتسببت الحرائق الأخيرة في تلوث الجو مع توقع نوعية هواء رديئة في الأيام القادمة.

واعلن دانيال سواين خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا في تغريدة "نظرا إلى أن حرائق عديدة ستستعر لأيام أو حتى لأسابيع ستكون نوعية الهواء رديئة للغاية لفترة زمنية طويلة".

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في نهاية الأسبوع ما سيوفر استراحة موقتة لرجال الاطفاء.

ووقع أعنف حريق في تاريخ كاليفورنيا أطلق عليه اسم "كامب فاير" في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في شمال الولاية وأسفر عن مقتل 86 شخصا.

وشهدت ولايات غربية عديدة منها واشنطن وكولورادو ومونتانا حرائق أيضا الخميس.

© 2020 AFP