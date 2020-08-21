غارات اسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ

سعيد خطيب ا ف ب

ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بعدما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس الإسلامية في رفح جنوب قطاع غزة في 18 آب/أغسطس 2020

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

شنت طائرات اسرائيلية ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ، بينما تسعى وساطة مصرية لوقف التصعيد الجديد بين الطرفين.

وذكر شهود عيان ومصادر أمنية في غزة أن صواريخ أطلقت على اسرائيل لكنها سقطت داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً في خان يونس في جنوب القطاع مخلّفة أضراراً مادية طفيفة، لكن لم تسجل إصابات.

ويأتي ذلك بعدما قصفت دبّابات إسرائيلية فجر الخميس مواقع لحماس في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

وأكد الجيش الاسرائيلي في تغريدة على تويتر أنه شن غارات جوية على غزة ردّاً على إطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية. وقال "بعدما أُطلقت سلسلة صواريخ من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل، استهدفت قواتنا الجوية موقعاً عسكرياً لحماس يستخدم لتصنيع ذخيرة للصواريخ".

وأضاف "نحمّل حماس المسؤولية عن كل النشاطات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع.

وفي تغريدة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته قصفت "أهدافا إرهابية أخرى تابعة لمنظمة حماس، حيث تمّ استهداف موقع لتصنيع الاسمنت المسلح الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس"، موضحا أن هذه الغارة جاءت "ردّاً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وقال مسؤولون أمنيّون في غزة إن القصف طال مركز مراقبة لحماس قرب مخيمي المغازي والبريج للاجئين الفلسطينيين، ومدينة خان يونس بدون أن يسبب إصابات.

ومنذ السادس من آب/أغسطس الجاري، تشن اسرائيل بشكل شبه يومي قصفا جويا أو مدفعيا على القطاع ردّاً على إطلاق ناشطين منه بالونات حارقة، وفي أحيان نادرة صواريخ، على جنوب الدولة العبرية.

وغالباً ما تتسبّب هذه البالونات والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة أو متفجرة باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.

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يأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم وساطة بين الطرفين قام بها وفد مصري.

وتقوم مصر التي ترتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل، بوساطات في السنوات الأخيرة لتهدئة الوضع في غزة لمنع اندلاع حرب رابعة منذ 2008.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاهها، تمثلت بإغلاق معبر كرم أبو سالم - باستثناء الحالات الإنسانية - وإغلاق البحر أمام الصيادين وقطع إمدادات الوقود.

وأعلنت محطة توليد الكهرباء في القطاع الثلاثاء توقفها عن العمل بسبب نفاد الوقود.

ذكر مصدر قريب من حماس أن الفصائل الفلسطينية في القطاع أبلغت الوساطة المصرية بمجموعة من المطالب من بينها "إلزام الاحتلال تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة".

وعدد من هذه المطالب "تشغيل خط 161 لتغذية القطاع بالكهرباء، وتوسيع المنطقة الصناعية شرق غزة، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل لعشرة آلاف بدلا من خمسة".

كذلك، طالبت الفصائل إسرائيل بـ"زيادة المنحة القطرية لتصبح 40 مليون دولار، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً وتمديد خط غاز طبيعي إلى محطة الطاقة في القطاع".

ونصت التهدئة على تقديم مساعدة شهرية من قطر بقيمة ثلاثين مليون دولار حتى نهاية الشهر المقبل. لكن المصدر القريب من حماس قال إن الجهة الخليجية الداعمة لغزة "وافقت على زيادة الدعم المالي بمقدار عشرة ملايين دولار شهريا" وتمديد إطارها الزمني.

وبحسب المصدر، أبلغت الحكومة الإسرائيلية الوفد أنها "لن تقدّم تسهيلات تحت النار".

ويعتبر التصعيد بين إسرائيل وحماس خرقا جديدا لتفاهمات التهدئة التي توصلتا إليها العام الماضي برعاية مصر والأمم المتحدة وقطر.

ويعاني أكثر من خمسين في المئة من سكان قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني فلسطيني من الفقر، بحسب البنك الدولي.

وأسفر التصعيد بين الجانبين والمستمر منذ نحو أسبوعين عن سقوط بضعة جرحى، بحسب مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

© 2020 AFP