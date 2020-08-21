فلاشينغ ميدوز: نيشيكوري لا يزال مصابا بفيروس كورونا

سعيد خان أ ف ب/ارشيف

الياباني كي نيشيكوري يحتفل بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف في ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية الدولية في كرة المضرب في 3 كانون الثاني/يناير 2019

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نيويورك (أ ف ب)

أكد نجم كرة المضرب الياباني كي نيشيكوري الجمعة إنه لا يزال إيجابيا بفيروس كورونا المستجد، وأنه سيظل في العزل حتى مطلع الأسبوع المقبل مع اقتراب موعد انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وجاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له وصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2014 في ولاية فلوريدا الاحد الماضي إيجابية، ما دفعه للانسحاب من دورة سينسيناتي للماسترز ألف نقطة والتي تقام استثنائيا في نيويورك من 22 الى 28 اب/اغسطس الحالي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، والتي تعتبر استعدادية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة بين 31 الشهر الحالي و13 أيلول/سبتمبر.

وفي حال بقيت النتيجة إيجابية في اختباره لفيروس "كوفيد-19" حتى الأسبوع المقبل، فإن نيشيكوري سيكون في خطر عدم اللحاق بالبطولة الأميركية.

وقال نيشيكوري في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة "لقد قمت للتو بإجراء اختبار آخر لـ+كوفيد-19+ وما زلت إيجابيا".

وأضاف "لدي أعراض طفيفة جدا وأنا باق في عزلة تامة. وسيكون الاختبار القادم مطلع الأسبوع المقبل وسأطلعكم على المستجدات في وقتها".

وكانت أفضل نتيجة لنيشيكوري المصنف 31 عالميا بلوغه نهائي البطولة الاميركية عام 2014 حينما خسر أمام الكرواتي مارين تشيليتش. كما ان افضل تصنيف له حلوله رابعا عالميا عام 2015 قبل ان يتراجع في السنوات الاخيرة بسبب الاصابات المتكررة التي تعرض لها.

وفاز نيشيكوري، الذي حقق اخر لقب له عام 2019 في بريزبن، بستة من ألقابه الـ12 على الأراضي الأميركية.

وسيكون غياب نيشيكوري من أولى بطولات الـ"غراند سلام" بعد استئناف المنافسات التي توقفت منذ آذار/مارس جراء تفشي فيروس كورونا، ضربة جديدة لفلاشينغ ميدوز التي انسحب منها عدد كبير من اللاعبين المصنفين يتقدمهم حامل اللقب الإسباني رافايل نادال والمخضرم السويسري روجيه فيدرر المصاب، وحاملة اللقب لدى السيدات الكندية بيانكا أندرييسكو والاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى.

في المقابل لا يزال المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي والأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، الفائزة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، من بين الأسماء التي تنوي المشاركة.

© 2020 AFP