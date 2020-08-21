ليبيا: حكومة الوفاق وبرلمان بنغازي يعلنان وقفا لإطلاق النار وإجراء انتخابات قريبا

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مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، تم تصويرهم في ترهونة على بعد 65 كيلومترا جنوبي شرق العاصمة طرابلس، 5 يونيو/حزيران 2020.

أصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة والسلطة المنافسة لها الممثلة في البرلمان المنتخب في بنغازي، كل على حدة، بيانا للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتنظيم انتخابات قريبا على كل الأراضي الليبية. ورحبت كل من مصر والأمم المتحدة بالاتفاق بين السلطتين المتنافستين.

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توصلت القوى المتنافسة في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني بطرابلس والبرلمان المنتخب في بنغازي، الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية وكذلك تنظيم انتخابات قريبا على كل الأراضي الليبية. وأصدرت كل من السلطتين بيانا على حدة تعلنان فيه ما توصلتا إليه.

ففي إعلان مفاجئ، قال رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج ومقره طرابلس في بيان إنه أصدر تعليماته "إلى جميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية". ودعا السراج إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر آذار/مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".

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وفي بيان منفصل نشر على حساب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تويتر، طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، "الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد". وأضاف "نسعى إلى تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور وإطلاق مصالحة وطنية شاملة".

ويتنازع الطرفان منذ سنوات على السلطة. وجرت معارك طاحنة على مدى أكثر من سنة بين قواتهما في محيط طرابلس.

مصر والأمم المتحدة ترحبان

ورحبت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز "بالتوافق الهام" بين رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب "الهادف إلى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية"، وفق ما جاء على حساب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على "تويتر". ووصفت وليامز في بيان صادر عن البعثة الإعلانين "بالقرارات الشجاعة".

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ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، واعتبر ذلك "خطوة هامة" على طريق التسوية السياسية.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية".

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم فيها، هما حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية تدعم المشير حفتر في شرق البلاد. وتساند تركيا حكومة الوفاق، بينما تدعم مصر وروسيا والإمارات المشير حفتر.

وكانت القاهرة قد لوّحت بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا وقال السيسي في حزيران/يونيو أثناء تفقده وحدات الجيش الغربية "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر". ثم علق السيسي لاحقا قائلا "إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".

فرانس24/ أ ف ب

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