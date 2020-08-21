مصر ترحب بإعلان وقف العمليات العسكرية في ليبيا والأمم المتحدة تشيد بـ"التوافق الهام"

في أول رد فعل عربي على إعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات العسكرية على كامل أراضي البلاد وتنظيم انتخابات قريبا، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بالاتفاق واعتبره "خطوة هامة" على طريق التسوية السياسية. كذلك رحبت الأمم المتحدة بـ"التوافق الهام" بين الطرفين.

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عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا عن وقف العمليات القتالية على كامل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، ومعتبرا ذلك "خطوة هامة" على طريق التسوية السياسية.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية".

ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي... Publiée par ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ sur Vendredi 21 août 2020

وأعلن رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، في بيانين منفصلين الجمعة إجراء انتخابات قريبا وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار.

"قرارات شجاعة"

ورحبت الأمم المتحدة على لسان ممثلتها الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بـ"التوافق الهام" بين الطرفين "الهادف إلى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية"، وفق ما جاء على حساب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبر تويتر.

ووصفت وليامز في بيان صادر عن البعثة الإعلانين بـ"القرارات الشجاعة".

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم فيها، هما حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية تدعم المشير حفتر في شرق البلاد.

وتساند تركيا حكومة الوفاق، بينما تدعم مصر وروسيا والإمارات المشير حفتر.

وكانت القاهرة قد لوّحت بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا وقال السيسي في يونيو/حزيران أثناء تفقده وحدات الجيش الغربية "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".

ثم علّق السيسي لاحقا قائلا "إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".

فرانس24/ أ ف ب

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