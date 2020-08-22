إدخال المعارض الروسي أليكسي نافالني مستشفى في برلين وحالته "مستقرة"

جون ماكدوغال ا ف ب

أليكسي نافالني خلال نقله إلى سيارة إسعاف عقب وصوله إلى برلين في 22 آب/أغسطس 2020

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برلين (أ ف ب)

أُدخل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي يعاني غيبوبة بعد أن تعرّض للتسمم وفق قول معاونيه، مستشفى في برلين السبت وهو في وضع "مستقرّ" بعد نقله من روسيا.

ووصل موكبه الذي رافقته الشرطة وضمّ خصوصاً سيارتي إسعاف صفراوين، بعيد الساعة 10,20 بالتوقيت المحلي (08,20 ت غ) إلى قسم الطوارئ في مستشفى شاريتيه، أحد أبرز مستشفيات أوروبا، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأكد ياكا بيزيلي مدير منظمة "سينما فور بيس" الألمانية غير الحكومية التي استأجرت الطائرة الطبية التي أقلت المعارض، لوكالة فرانس برس أن "وضع أليكسي نافالني مستقرّ". وقد نجحت المنظمة في نقل نافالني بعد تجاذب مع السلطات الروسية.

وأعلنت إدارة المستشفى أن الأطباء يعملون "في الوقت الحالي على تشخيص طبي شامل" يُفترض أن يستغرق "بعض الوقت". ولن يتحدثوا قبل إجراء هذه الفحوص.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في منطقة أومسك السبت في بيان إنه "تم العثور على آثار كافيين وكحول في بول" المعارض موضحة أنه "لم يتم اكتشاف أي نوع من السموم".

لكن الناطقة باسم نافالني كيرا يارميش قالت الخميس إنه لم يشرب أي شيء ولم يتناول أي دواء.

وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلعت من مدينة أومسك في سيبيريا قرابة الساعة 08,47 (06,47 ت غ) على مدرج مطار تيغيل في شمال غرب برلين.

وكان يُفترض أن تهبط الطائرة في مطار شونفيلد في جنوب شرق المدينة. إلا أنها توجهت أخيراً إلى مطار آخر في العاصمة الألمانية هو مطار تيغيل.

وبقي نافالني لمدة ساعة داخل الطائرة التي لم تتحرك على المدرج، قبل نقله إلى المستشفى.

- توتر -

يأتي وصوله إلى العاصمة الألمانية بعد تجاذب في اليوم السابق بين مقربين منه وأطباء روس بشأن عملية نقله.

وقبل الإقلاع قالت زوجة المعارض يوليا نافالنايا التي رافقته في الرحلة، "شكراً للجميع على مثابرتكم. من دون دعمكم، لما تمكنا من نقله!". ونشرت صورة يظهر فيها السرير المتحرك الذي يرقد عليه زوجها في الطائرة.

وكان المستشفى الروسي حيث أُدخل المحامي السابق الخميس، أعطى الضوء الأخضر مساء الجمعة لنقل نافالني إلى ألمانيا بعد أن كان عارض الأمر في البداية.

وكان نافالني متوجهاً الخميس من اومسك في سيبيريا إلى موسكو في الطائرة عندما فقد وعيه. وأُرغمت الطائرة على الهبوط بشكل اضطراري في أومسك.

وأكد بيزيلي أنه "لولا هذا الهبوط الاضطراري لكان (أليكسي نافالني) قد مات".

وبعد إدخاله إلى مستشفى في هذه المدينة الواقعة في سيبيريا الغربية، وُضع في قسم الإنعاش على أجهزة التنفس الاصطناعي. وكان في غيبوبة وفي حال خطرة قبل نقله إلى العاصمة الألمانية.

وأكدت منظمة "سينما فور بيس" الألمانية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، أنها تموّل الرحلة المجهزة بالمعدات الطبية من أموال خاصة من دون الكشف عن أسماء المانحين، وفق بيزيلي.

- "تسمم" -

أكد الأطباء الروس أن تشخيصهم الأولي اظهر أنه تعرّض لـ"اضطراب في عملية الأيض" ناجم عن هبوط مفاجئ في مستويات السكر في دمه.

واعتبرت الناطقة باسم المعارض كيرا يارميش ان رفض الأطباء الروس في البداية نقل نافالني هو مخطط "لشراء الوقت" وجعل تعقّب أثر السم أمرا مستحيلا، ما "يهدد حياته بشكل خطير".

ووافق المستشفى أخيراً في المساء، بعد معاينة أطباء ألمان المريض وتوجيه زوجته يوليا نافالنايا رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطلب فيها السماح بإجلائه فورا.

ولجأت عائلة المعارض أيضاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

وكان مستشفى شاريتيه في برلين عالج العام 2018 معارضاً روسياً آخر هو بيوتر فيرزيلوف، نقلته المنظمة غير الحكومية نفسها فيما كانت حالته خطرة. وخلص الأطباء الألمان إلى أنه كان "على الأرجح" ضحية تسمم.

وسبق أن تعرّض ابرز معارض للكرملين الذي يتقاسم رواد الانترنت منشوراته المنددة بفساد النخبة الروسية في شكل كثيف، لهجمات جسدية.

© 2020 AFP