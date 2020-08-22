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إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا: ما هي حظوظ نجاح هذا الاتفاق الجديد؟

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صورة خاصة بفرانس24 عن مداخلة جمال بدومة حول وقف إطلاق النار في ليبيا
صورة خاصة بفرانس24 عن مداخلة جمال بدومة حول وقف إطلاق النار في ليبيا © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : جمال بدومة
7 دقائق

أصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة والسلطة المنافسة لها الممثلة في البرلمان المنتخب في بنغازي، كل على حدة، بيانا للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتنظيم انتخابات قريبة على كل الأراضي الليبية. وعقب إعلان الاتفاق رجح المحللون السياسيون خروج خليفة حفتر من المعادلة المعقدة، وانهزامه في معركة طرابلس. كما تشير مسألة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا إلى أن الجنرال القوي من الممكن أن يصبح عبئا على مؤيديه. فهل خرج حفتر من المشهد السايسي الليبي؟ وما هي حظوظ نجاح هذا الاتفاق الجديد؟

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