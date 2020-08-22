اطلاق سراح ماغواير بانتظار جلسة استماع امام القضاء اليوناني

يوروكينيسي ا ف ب

قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي هاري ماغواير يغادر مبنى المحكمة في جزيرة سيروس اليونانية بعد الاستماع إليه من المدعي العام، في 22 آب/أغسطس 2020.

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اثينا (أ ف ب)

أطلق سراح قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم هاري ماغواير السبت بعد اعتقاله مساء الخميس في جزيرة ميكونوس اليونانية، اثر عرضه على المدعي العام بتهم من بينها "الاعتداء" على شرطي بانتظار جلسة استماع امام القضاء اليوناني.

ومثل ماغواير أمام المحكمة لما يقارب الساعة تقريبا للإدلاء بشهادته أمام المدعي العام، حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء لكن اللاعب غير ملزم بالحضور.

وأظهرت لقطات عرضت على القنوات المحلية المدافع الدولي الإنكليزي وهو يغادر المحكمة، على الأرجح برفقة فريقه القانوني قبل التوجه إلى السيارة دون الادلاء بأي تصريح حول الحادثة.

ووفقا لتقارير اعلامية محلية يبدو أنه تم عقد اتفاق بين الأطراف المعنية على أن يعود ماغواير إلى جزيرة ميكونوس حيث وقعت الحادثة لتقديم اعتذاره عما حدث هناك ليلة الخميس من أجل عودته إلى بلاده.

وقال مانشستر يونايتد في بيان إنه أحيط علما بتأجيل القضية "لقد دفع هاري ببراءته. سيكون من غير المناسب للاعب أو النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الذي تتواصل فيه الإجراءات القانونية".

وكان كونستانتينوس داريفاس، محامي ماغواير، صرح لصحيفة "غازيتا" الرياضية المحلية ان موكله "في حالة جيدة" على الرغم من اعتقاله لليلتين.

ووفقا لقناة "ميغا" اليونانية، سافر والد ماغواير إلى اليونان ليكون بجانب نجله.

وذكرت وكالة الانباء اليونانية (انا) ان لاعب ليستر سيتي السابق المنتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 87 مليون يورو الصيف الماضي، اعتقل بعد مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه وصديقه على بعض رجال الشرطة اليونانيين.

وقال بيتروس فاسيلاكيس المسؤول في شرطة سيروس لوكالة فرانس برس الجمعة ان "ثلاثة رجال بريطانيين احدهم لاعب كرة قدم من فريق بريطاني هاجموا مساء الخميس رجال شرطة ما ادى الى اصابة اربعة منهم بجروح طفيفة وقد تم اعتقالهم".

وأضاف "طلب رجال الشرطة من المشتبه بهم اللحاق بهم إلى مركز الشرطة لكنهم حاولوا الفرار".

ووفقا للبيان الرسمي للشرطة، اندلع شجار ثان في مركز الشرطة المحلى حيث "قاوم الرجال الثلاثة بضراوة (اعتقالهم) ودفعوا وضربوا ثلاثة رجال شرطة".

وأكدت الشرطة ان احد المشتبه فيهم حاول بعد ذلك رشوة الشرطيين للتغطية على الحادث.

وأوضحت الشرطة ان المشتبه فيهم متهمون بالاعتداء والتمرد والشتائم اللفظية والتهديدات ضد رجال الشرطة الذين جاؤوا للقبض عليهم، بالاضافة الى محاولة الرشوة.

© 2020 AFP