الدوري الأميركي للمحترفين: تأهل قريب لتورونتو وبوسطن وكليبرز يتقدم دالاس

إعلان اقرأ المزيد

أورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وضع كل من تورونتو رابتورز حامل اللقب وبوسطن سلتيكس قدمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعد تقدم الاول على بروكلين نتس 3-صفر والثاني على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالنتيجة عينها الجمعة في "فقاعة" أورلاندو.

وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس انجليس كليبرز فريق دالاس مافريكس 2-1 ويوتا جاز فريق دنفر ناغتس 2-1.

واشار مدرب بورتلاند ترايل بلايزرز ان نجمه داميان ليلارد، افضل لاعب في فقاعة اورلاندو بعد استئناف الدوري اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، سيلعب السبت ضد لوس انجليس ليكرز (1-1) بعد اصابته بالسبابة اليسرى.

- تقدم ثلاثي لتورونتو وبوسطن -

وهيمن تورونتو على نتس 117-92 وبات على بعد فوز واحد لحسم سلسلة من سبع مباريات ممكنة في الدور الاول من الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، حيث يتوقع ان يلاقي بوسطن في نصف نهائي منطقته.

وكان الكاميروني باسكال سياكام رجل المباراة بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة لتورونتو.

اضاف فريد فانفليت 22 نقطة بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات، مؤكدا تألق فريقه خارج القوس حيث بلغ معدل تسجيله 47,8%.

وبعد دخوله الاعتيادي من مقاعد البدلاء، سجل الاسباني سيرج ايباكا 20 نقطة و13 متابعة.

قال موزع تورونتو كايل لاوري (11 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة) "نحاول الاستحواذ في كل مرة. لا يمكننا التركيز على شيء آخر. انهاء المباريات هو الاصعب ونعرف انهم لن يستسلموا".

ومن جهة فريق مدينة نيويورك الذي بلغ معدل تسجيله 30%، كان تايلر جونسون الافضل مع 23 نقطة واضاف كاريس لوفيرت 15.

وسيطر رابتورز على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وبلغ تقدمه في ربعها الاخير 31 نقطة.

وشق بوسطن ايضا طريقه بتغلبه على فيلادلفيا 102-94، في ظل تألق كمبا ووكر (24 نقطة و8 متابعات) وجايلن براون (21 نقطة و7 متابعات).

واكتفى جايسون تايتوم بتسجيل 15 نقطة لبوسطن، بعيدا عن معدله البالغ 32,5 نقطة في أول مباراتين، اذ عانى من مشكلة اخطاء مطلع المباراة اجبرته على الجلوس طوال الربع الثاني.

ولدى الخاسر، سجل الكاميروني العملاق جويل امبيد 30 نقطة و13 متابعة بينها 14 رمية حرة.

قال مدرب سيكسرز بريت براون الذي تفوق فريقه بالمتابعات (57-45) والمحاولات الثانية (20-9) "قمنا بما يلزم دفاعيا للفوز في مباراة. لكن اهدرنا الكثير من الفرص الهجومية".

وبرغم اقترابه من الاقصاء، بدا امبيد مصمما على الفوز في مباراة الاحد "لا اريد ان نخسر بنتيجة نظيفة. لا اريد ذلك في سجلي".

- دالاس يخسر المباراة ودونتشيتش -

وفي الغربية، تقدم لوس انجليس كليبرز على دالاس مافريكس 2-1 بفوزه عليه 130-122.

وتألق النجم كواهي لينارد، حامل لقب العام الماضي مع تورونتو، بتسجيله 36 نقطة و9 متابعات.

قال مدربه دوك ريفرز "رأيته يلعب بشكل رائع الليلة. من خلال نقاطه ودفاعه، وايضا اسلوبه الذي يحدّد توجه الجميع".

وبعد ربع أول شهد تحديا بدنيا قويا (23-23)، تقدم كليبرز 58-54 على الاستراحة ولم يتخل بعدها عن افضليته.

واشار لينارد انه حاول ان يكون "شرسا" بعد خسارة المباراة الثانية "الفريق بأكمله يلعب بشراسة. يساعدونني للحصول على تسديدات سهلة".

والى خسارته المباراة، تعرض دالاس لصفعة كبيرة باصابة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش (21 عاما) بكاحله الايسر في الربع الثالث.

ترك الملعب وهو يعرج لكنه عاد في الربع الاخير، لينهي المباراة بـ"تريبل دابل" مع 13 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

قال اللاعب المميز الذي يحوم شك حول مشاركته في المباراة الرابعة "ليست خطيرة (...) هي التواء بسيط.

واشار مدربه ريك كارلايل "من الصعب معرفة كيفية تقدم الامور. لدينا افضل العلاجات الطبية هنا، على غرار باقي الاندية، وسنتابع رد الفعل في الساعات الـ36 المقبلة".

واكتسح يوتا جاز خصمه دنفر ناغتس 124-87 ليتقدمه 2-1.

ويدين يوتا بفوزه بشكل كبير الى الموزع مايك كونلي، في اول مشاركة له في البلاي اوف، اذ ترك فقاعة اورلاندو لحضور ولادة طفله ثم خضع لحجر لمدة اربعة ايام.

قال كونلي الذي سجل 27 نقطة بينها 7 ثلاثيات من 8 محاولات "كنت سعيدا جدا للعودة مع الشبان. ليس سهلا ان تخضع لحجر: خلال اربعة ايام سُمح لنا بالخروج نصف ساعة فقط يوميا وربما للمس الكرة".

كما تألق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (21 نقطة و14 متابعة) ودونوفان ميتشل (20 نقطة).

ولدى دنفر ثالث المنطقة الغربية في الدور المنتظم، سجل الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة وجمال موراي 12.

- عودة ليلارد -

واكد تيري ستوتس مدرب بورتلاند ان نجمه ليلارد سيخوض مواجهة السبت ضد ليكرز متصدر المنطقة الغربية، مستعينا بصفيحة على سبابته اليسرى المخلوعة.

قال ستوتس "يخضع لعلاجات اليوم. العديد من العلاجات طوال اليوم". تابع "اعتقد انه سيضع صفيحة، لكنه سيلعب".

وتعرض ليلارد للاصابة خلال خسارة فريقه المباراة الثانية 88-111.

وكان ليلارد احد ابرز اللاعبين بعد استئناف الدوري، رافعا فريقه الى مباراة الملحق المؤهلة على حساب مفميس غريزليز.

سجل 50 نقطة ضد فيلادلفيا، 61 ضد دالاس و43 ضد بروكلين.

وفي المباراة الاولى من البلاي اوف سجل 34 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على ليكرز، قبل ان يصدم سبابته بحذاء النجم انتوني ديفيس ويخرج مصابا في نهاية الربع الثالث، بعد تسجيله 18 نقطة في 30 دقيقة.

© 2020 AFP