الدوري الأميركي للمحترفين: تورونتو وبوسطن على بعد فوز من نصف نهائي الشرقية

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أورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وضع كل من تورونتو رابتورز حامل اللقب وبوسطن سلتيكس قدمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعد تقدم الاول على بروكلين نتس 3-صفر والثاني على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالنتيجة عينها الجمعة في "فقاعة" أورلاندو.

وهيمن تورونتو على نتس 117-92 وبات على بعد فوز واحد لحسم سلسلة من سبع مباريات ممكنة في الدور الاول من الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، حيث يتوقع ان يلاقي بوسطن في نصف نهائي منطقته.

وكان الكاميروني باسكال سياكام رجل المباراة بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة لتورونتو.

اضاف فريد فانفليت 22 نقطة بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات، مؤكدا تألق فريقه خارج القوس حيث بلغ معدل تسجيله 47,8%.

وبعد دخوله الاعتيادي من مقاعد البدلاء، سجل الاسباني سيرج ايباكا 20 نقطة و13 متابعة.

ومن جهة فريق مدينة نيويورك الذي بلغ معدل تسجيله 30%، كان تايلر جونسون الافضل مع 23 نقطة واضاف كاريس لوفيرت 15.

وسيطر رابتورز على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وبلغ تقدمه في ربعها الاخير 31 نقطة.

وشق بوسطن ايضا طريقه بتغلبه على فيلادلفيا 102-94، في ظل تألق كمبا ووكر (24 نقطة و8 متابعات) وجايلن براون (21 نقطة و7 متابعات).

واكتفى جايسون تايتوم بتسجيل 15 نقطة لبوسطن، بعيدا عن معدله البالغ 32,5 نقطة في أول مباراتين، اذ عانى من مشكلة اخطاء مطلع المباراة اجبرته على الجلوس طوال الربع الثاني.

ولدى الخاسر، سجل الكاميروني العملاق جويل امبيد 30 نقطة و13 متابعة بينها 14 رمية حرة.

© 2020 AFP