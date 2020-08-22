العراق: متظاهرون يضرمون النار في مكتب مجلس النواب في البصرة عقب اغتيال ناشطين

تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل ناشطين عراقيين، احتشد عدد من المتظاهرين في البصرة أمام مكتب مجلس النواب مطالبين بإقالة محافظ البصرة. وقد أدت القنابل الحارقة التي ألقاها المتظاهرون إلى اندلاع حريق في المبنى، وردت القوى الأمنية بإطلاق النار على المحتجين لتفريقهم.

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أفاد شهود عيان، بالإضافة إلى مصادر أمنية لوكالة رويترز، بأن محتجين في مدينة البصرة جنوب العراق أضرموا النار في مكتب مجلس النواب يوم الجمعة احتجاجا على مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين البرلمان العراقي بإقالة محافظ البصرة.

وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم، في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.

وكانت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، قد لقيت حتفها يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون يحملون بنادق هجومية ويستقلون دراجة نارية، النار على سيارتهم.

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يذكر أن هذه الحادثة هي الثالثة هذا الأسبوع التي يستهدف فيها مسلحون ناشطا سياسيا مناهضا للحكومة، بعد مقتل أحد النشطاء وإطلاق النار على أربعة آخرين في سيارتهم في حادث منفصل.

أما موجة العنف الأخيرة قد بدأت عقب اغتيال الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مظاهرات في الشوارع استمرت ثلاثة أيام أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة طرق رئيسية.

من جهته، أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولين في شرطة البصرة والأمن الوطني يوم الاثنين وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف. وهدأ ذلك المتظاهرين حتى أعاد مقتل ريهام يعقوب خروجهم إلى الشوارع.

فرانس24/رويترز

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