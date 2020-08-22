المعارض الروسي أليكسي نافالني نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج

عقب تراجع الفريق الطبي عن قرار نقله من روسيا، نقل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني السبت إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد دخوله في غيبوبة. ويعتقد مناصرو نافالني أنّه تعرّض لعملية تسميم، وأن الكرملين حاول عرقلة نقله إلى ألمانيا. لكنّ الأطباء أكّدوا الجمعة عدم وجود "أيّ أثر" لأي سمّ في جسمه، فيما أكد الكرملين أن قرار نقله يعود للفريق الطبي فقط.

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أقلعت صباح السبت من مطار أومسك في سيبيريا طائرة طبيّة على متنها المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الراقد في غيبوبة، على أن تصل في وقت لاحق خلال النهار إلى ألمانيا حيث سيتلقّى العلاج، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت سيارة إسعاف نقلت فجر السبت نافالني من المستشفى إلى مطار المدينة حيث كانت بانتظاره الطائرة الطبية التي استقلّتها أيضاً زوجته يوليا نافالنايا.

وأعلنت كيرا لارميش المتحدّثة باسم نافالني في تغريدة على تويتر أنّ "الطائرة أقلعت نحو برلين وعلى متنها أليكسي. شكراً جزيلاً لكم جميعاً على دعمكم. النضال من أجل حياة أليكسي وصحّته بدأ لتوّه، ولا يزال هناك الكثير لنخوضه، ولكن تمّ الآن على الأقلّ اتخاذ الخطوة الأولى".

وكانت زوجة المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد ناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخّل للسماح بنقله، بينما اتّهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني تراجعوا الجمعة عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهوداً حثيثة لنقله إلى ألمانيا.

وبدّل الأطباء في أومسك موقفهم بعدما أصرّوا في البداية على أن حالة المريض الراقد في غيبوبة في قسم العناية الفائقة لا تسمح بنقله. وقال الكرملين اليوم الجمعة إن الأطباء هم من يقررون إن كانت حالة نافالني تسمح بنقله من المستشفى أو لا.

ونافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتين، فقد وعيه الخميس بينما كان على متن رحلة جوية فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك.

ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم بمادة دسّت له في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكنّ الأطباء أكّدوا الجمعة عدم وجود "أيّ أثر" لأي سمّ في جسمه.

فرانس24/أ ف ب

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