بطولة فرنسا: أنجيه يعود بفوز ثمين من ديجون ويتصدر

فيليب ديماز ا ف ب/ا ف ب

مدافع ديجون دينا ايبيمبي (يمين) يحاول انتزاع الكرة من مهاجم أنجيه العاجي سليمان دومبيا في مباراة الفريقين في المرحلة الاولى من الدوري الفرنسي في 22 آب/أغسطس 2022.

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باريس (أ ف ب)

انتزع أنجيه فوزا ثمينا من مضيفه ديجون عندما تغلب عليه 1-صفر السبت في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهو الفوز الأول في الدوري هذا الموسم بعد انتهاء المباراة الافتتاحية بين بوردو ونانت بالتعادل السلبي الجمعة.

ويدين أنجيه بفوزه إلى مهاجمه العاجي اسماعيل تراوريه الذي سجل الهدف الوحيد والأول في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر اثر تسديدة للسنغالي سادا ثيوب بيمناه من مسافة قريبة وتابعها بيمناه من مسافة قريبة ايضا داخل مرمى الدولي السنغالي ألفريد غوميس.

وتصدر أنجيه الترتيب مؤقتا برصيد ثلاث نقاط بانتظار نتيجة المباراة الثانية اليوم والتي تقام لاحقا بين ليل ورين، والمباريات الأربع التي تختتم بها المرحلة الأحد وهي موناكو مع رينس، ونيم مع بريست، ولوريان مع ستراسبورغ، ونيس مع لنس.

وقدم الفريقان عرضا جيدا خلافا لما شهده "دربي الاتلنتيك" بين بوردو ونانت والذي تم تقديمه من السبت إلى الجمعة بسبب تأجيل المباراة الافتتاحية الرسمية بين مرسيليا وسانت إتيان بعدما تبين إصابة أربعة من لاعبي الأول بفيروس كورونا، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى خمسة لاعبين أمس.

وتأجلت مباراة مرسيليا وسانت إتيان إلى 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وهي ثالث مباراة تتأجل عن المرحلة الأولى بعد مباراتي ليون مع مضيفه مونبلييه (15 أيلول/سبتمبر)، وباريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه متز (16 منه)، بسبب مشاركة ليون وسان جرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرج الأول من نصف النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الأربعاء، وبلغ الثاني المباراة النهائية بفوزه على لايبزيغ الألماني بالنتيجة ذاتها الثلاثاء، وسيلاقي العملاق البافاري الأحد في لشبونة.

© 2020 AFP