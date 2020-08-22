دوري أبطال أوروبا: فليك يؤكد أن بايرن لن يغير أسلوب لعبه بسبب مبابي ونيمار

مدرب بايرن ميونيخ الألماني هانزي فليك خلال حصة تدريبية لملعب "لا لوش" في لشبونة عشية مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 22 آب/أغسطس 2020.

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لشبونة (أ ف ب)

أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني هانزي فليك السبت أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه بسبب نجمي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عشية المباراة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة "الضغط العالي هو الأسلوب الذي يميزنا. نترك مساحة صغيرة للفريق الخصم ولكن بطبيعة الحال المساحة خلف خط دفاعنا كبيرة. لقد شاهدنا المباراتين ضد برشلونة (الإسباني) وليون (الفرنسي) في ربع ونصف النهائي على التوالي، وسيكون من المهم بالنسبة لنا غدا إغلاق الباب أمام تمريراتهم في العمق وعدم السماح لهم بالحصول على الكرات. بالطبع أننا نعرف أن باريس سان جرمان يملك لاعبين سريعين جدا، لكننا في الأشهر العشرة الأخيرة فرضنا فلسفتنا، الضغط عالياً كان ضمانة لنجاحنا، ولن نتغير أشياء كثيرة".

وأضاف "من الواضح أن مبابي ونيمار يملكان سرعة خارقة، وعلينا أن نكون حذرين، لأنهما دون شك يركضان بسرعة أكبر من بعض اللاعبين الآخرين. لكنني لا أعتقد أننا سنتقوقع في الدفاع".

وأردف قائلا "نلعب ضد الأفضل. إنهم فريق كبير يتمتع بسرعة كبيرة ولاعبين جيدين جدا. ليس فقط في الهجوم، ولكن أيضا في الدفاع مع البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس. لقد تلقت شباكهم خمسة أهداف فقط في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي نرى أن ليس فقط خط هجومهم هو الفعال، بل خط دفاعهم أيضا. لدينا خطة، وآمل أن نتمكن من تنفيذها. لا يمكننا الفوز إلا إذا كنا جميعا في مستوانا بنسبة 100٪، فقط هكذا".

وأوضح "نحن سعداء بمواجهة أحد أفضل الفرق في العالم، مع أحد أفضل المدربين. أنا سعيد بلقاء توماس (الألماني توخل مدرب سان جرمان) غدا، وأنا أقدره كثيرا كمدير فني لكرة قدم وكرجل".

- عودة بافار وبواتنغ -

وتابع "أنا سعيد، مثلنا جميعا، بعودة (المدافع الفرنسي) بنجامان بافار إلى المجموعة، وأنا أعلم أنه قدم موسما رائعا وأنه يفيدنا جدا، من خلال حالته الذهنية أيضا. لست مقتنعا بأنه جاهز بنسبة 100٪. اليوم (السبت) لا تزال هناك حصة تدريبية، ثم سأرى مع الجهاز الفني كيف سنختار التشكيلة".

وبخصوص المدافع جيروم بواتنغ الذي خرج مصابا في نهاية الشوط الأول من مواجهة ليون، قال فليك "سيتدرب اليوم. أنا مدرب يحب الانتظار حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة لاتخاذ قرار. سنرى".

وأوضح المدرب البافاري أنه لم يقم حتى الآن بتحديد تشكيلة الفريق ملمحا إلى أنه يرغب في إشراك "يوشوا كيميش في مركز المدافع الأيمن" بدلا من خط الوسط.

وأشاد فليك بمهاجميه الكرواتي إيفان بيريسيتش والفرنسي كينغسلي كومان والبرازيلي فيليبي كوتينيو، وقال "إيفان، فيليبي وكينغسلي لعبوا معنا بشكل جيد في هذه البطولة وأظهروا أهميتهم في صفوفنا. غدا سنخوض المباراة الثالثة في مدى أسبوع ويجب أن نأخذ في الاعتبار القوة المتبقية لدى كل منهم. سنقرر ذلك عقب الحصة التدريبية".

© 2020 AFP