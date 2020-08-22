رئيس وزراء اليونان ينفي اتهامات ترك بلاده لمهاجرين في عرض البحر ويصفها "بالمعلومات المضللة"

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بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تحقيق نُشر في 14 أغسطس/ آب، أن اليونان "تخلت" عن مهاجرين في عرض البحر، نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكدا أنها معلومات "مضللة" من تدبير تركيا.

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صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لشبكة "سي إن إن" مساء الأربعاء أن "اليونان تحترم دولة القانون، لقد منحنا حق اللجوء لعشرات الآلاف من الأشخاص" نافيا بذلك ما ورد في تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 14 آب/أغسطس والذي يفيد بأن أثينا قررت رد طالبي اللجوء بشكل مخالف للقانون وتركهم عالقين في البحر، وأكد ميتسوتاكيس أنها معلومات "مضللة" من تدبير تركيا.

شهادات مهاجرين

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أنها جمعت إفادات من مهاجرين عانوا من هذا الوضع وحصلت على أدلة أخرى من منظمات حقوقية وكذلك من خفر السواحل التركي. وبحسب الصحيفة فإن أكثر من ألف مهاجر "تركوا في البحر" منذ آذار/مارس.

وشكك رئيس الوزراء في مصداقية التحقيق "الذي مصدره تركيا بشكل رئيسي" قائلا "إذا كان هناك حادث واحد يحتاج إلى التحقيق (...) فسأكون أول من يقوم به".

والعلاقات بين البلدين متوترة للغاية، لا سيما بسبب الخلافات حول المناطق البحرية حيث بدات أنقرة حملة للتنقيب عن حقول الغاز. وتعتبر أثينا هذه المناطق تحت سيادتها.

دعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة اليونانية مرارًا إلى التحقيق في عمليات صد المهاجرين في البحر. وتنفي أثينا دائمًا ترك طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.

فرانس24/أ ف ب

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