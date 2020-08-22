ريبورتاج: المباني التاريخية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت باتت "فريسة" سماسرة العقارات

صورة ملتقطة من تقرير موفدي فرانس24 إلى لبنان © فرانس24

حل الدمار بجميع الأحياء البيروتية، وباتت أغلب المنازل تلملم ما تبقى من أطلالها، فلم يبق الانفجار الضخم على أخضر ولا يابس حتى المباني التاريخية التي يعود عمرها إلى أكثر من قرن من الزمان طالها قدر من الخراب مما أسال لعاب بعض سماسرة العقارات. فتوجه بعضهم إلى سكان حي "الجميزة" بالعاصمة اللبنانية في محاولة لإغراء المنكوبين، ولكن نقابة الوسطاء العقاريين أكدت لفرانس 24 أن من يحاولون الشراء ليسوا سماسرة قانونيين. وعلى الرغم من الدمار والأزمة الاقتصادية الخانقة إلا أن سكان هذه الأحياء التاريخية متمسكون بعدم التفريط في منازلهم. تقرير: فرانس 24 ثمين الخيطان وجورج يزبك وكلوفيس كازالي.