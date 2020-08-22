طائرة طبية على متنها المعارض الروسي نافالني تقلع باتجاه ألمانيا

ديميتار ديلكوف ا ف ب/ا ف ب

طائرة إسعاف طبي تقلع من مطار أومسك في سيبيريا وعلى متنها المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في 20 آب/أغسطس 2020.

إعلان اقرأ المزيد

أومسك (روسيا) (أ ف ب)

أقلعت صباح السبت من مطار أومسك في سيبيريا طائرة طبيّة على متنها المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الراقد في غيبوبة، على أن تصل في وقت لاحق خلال النهار إلى ألمانيا حيث سيتلقّى العلاج، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت سيارة إسعاف نقلت فجر السبت نافالني من المستشفى إلى مطار المدينة حيث كانت بانتظاره الطائرة الطبية التي استقلّتها أيضاً زوجته يوليا نافالنايا.

وقالت كيرا لارميش المتحدّثة باسم نافالني في تغريدة على تويتر إنّ "الطائرة أقلعت نحو برلين وعلى متنها أليكسي. شكراً جزيلاً لكم جميعاً على دعمكم. النضال من أجل حياة أليكسي وصحّته بدأ لتوّه، ولا يزال هناك الكثير لنخوضه، ولكن تمّ الآن على الأقلّ اتخاذ الخطوة الأولى".

وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني تراجعوا الجمعة عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهوداً حثيثة لنقله إلى ألمانيا.

وبدّل الأطباء في أومسك موقفهم بعدما أصرّوا في البداية على أن حالة المريض الراقد في غيبوبة في قسم العناية الفائقة لا تسمح بنقله.

وكانت زوجة المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد ناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخّل للسماح بنقله، بينما اتّهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

ونافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتين، فقد وعيه الخميس بينما كان على متن رحلة جوية فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك.

ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم بمادة دسّت له في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكنّ الأطباء أكّدوا الجمعة عدم وجود "أيّ أثر" لأي سمّ في جسمه.

© 2020 AFP