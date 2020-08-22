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فيروس كورونا: هل من لقاح قريبا؟ آمال وخطوات محسوبة لإنقاذ البشرية

صورة من تقرير فرانس24 عن آخر تطورات اللقاحات ضد فيروس كورونا حول العالم © فرانس24

تتنافس كبرى شركات الأدوية في العالم للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا الذي بات شبحا يهدد البشرية. وعلى رأس هذه الشركات تتعاون كل من جامعة أوكسورفد مع أسترازينيكا البريطانية، وشركة فايزر الأمريكية مع مواطنتها موديرنا. كما تتعاون الشركتان الصينيتان سينوفاك وسينوفارم. ودخلت هذه المؤسسات الخمس المرحلة الثالثة من التجارب لتحديد فاعيلة اللقاح، لتعتبر بذلك المؤسسات الخمس الوحيدة من بين 169 مؤسسة مرشحة لإيجاد لقاح التي من الممكن أن تجرب اللقاح المنتظر على متطوعين. من جانبها، تبدأ روسيا الاثنين المرحلة الثالثة من لقاح سبوسنيك5. ويتعامل العلماء بحذر مع الإعلان الروسي، كما يشكك البعض في فعالية اللقاح نظرا لسرعة إنتاجه.