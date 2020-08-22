هيدينك يعود للتدريب من بوابة منتخب كوراساو

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باريس (أ ف ب)

عاد المدرب الهولندي غوس هيدينك إلى عالم التدريب مجددا من بوابة منتخب كوراساو لكرة القدم بعد اعلانه السبت عن انتقاله للجزيرة الكاريبية لتسلم مهامه الجديدة التي تنتهي عام 2022.

وقال هيدينك (73 عاما) لشبكة "فوكس سبورتس" عن مهمته الجديدة مع المنتخب الذي يحتل المركز الثمانين في التصنيف العالمي للفيفا "كان من الصعب قول لا، قطع منتخب كوراساو خطوات جيدة في السنوات الأخيرة، وأود أن أساعد اللاعبين والجهاز الفني على المزيد من الارتقاء على المستوى الدولي".

وتحفل مسيرة هيدينك بتسلمه الادارة الفنية لكثير من الفرق الكبرى كريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين وتشلسي الإنكليزي وإيندهوفن الهولندي، ومنتخبات هولندا وروسيا وأستراليا وتركيا وكوريا الجنوبية التي قادها إلى نصف نهائي مونديال 2002، وكانت اخر مهامه مع المنتخب الأولمبي الصيني قبل أن يقال من منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يسبق لكوراساو المستعمرة الهولندية السابقة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 160 ألف نسمة، المشاركة في بطولة كأس العالم، وهو الهدف الذي يسعى هيدينك إلى تحقيقه في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، معولا على الخصوص على الشقيقين جونينيو ولياندرو باكونا اللذين يدافعان عن ألوان هادرسفيلد الإنكليزي وكارديف سيتي الويلزي على التوالي.

© 2020 AFP